Bursa'da "Next Level Uludağ Zirvesi" başladı

Bursa Business School'da, BTSO Bilgi İşlem ve Otomasyon Teknolojileri Konseyi ile Otomotiv Konseyi işbirliği, Bilişim Vadisi, Deloitte Türkiye ve MEXT Teknoloji Merkezi stratejik ortaklığıyla düzenlenen zirvenin açılış töreninde konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, bugün teknolojide yaşanan dönüşümün, önceki dönemlerden farklı olarak, aylara hatta günlere sıkışan bir hızla gerçekleştiğini söyledi.

Gelişmeleri takip eden değil, istikamet belirleyen konumda olmak gerektiğini vurgulayan Burkay, "Bugün gerçekleştirdiğimiz bu zirvenin de başta otomotiv sektörü olmak üzere Bursa ve ülkemizin vizyonunu küresel düzleme taşıyacağına inanıyorum." dedi.

Burkay, otomotiv sektörünün artık yalnızca motor ve çelikle tarif edilebilecek bir endüstri olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yeni nesil araçlar, veriyle çalışan, yazılımla öğrenen, yapay zeka ile karar veren akıllı sistemlere dönüştü. Bu vizyonun Türkiye'deki en somut yansıması Togg'un üretim merkezi olarak Bursa'nın tercih edilmesi, stratejik bir tercihtir. Çünkü bu şehir, yüksek teknolojili üretim kültürü ve insan kaynağı donanımına sahiptir. BTSO olarak bizler de bu dönüşüme güçlü altyapılarla liderlik ediyoruz. Bursa'nın sektörde geleceği şekillendirmeye aday bir şehir olmanın ötesinde, oyunun kurallarını yeniden yazabilecek potansiyele sahip olduğuna inanıyoruz. Bu vizyonla düzenlenen Next Level Uludağ Zirvesi'nin sektörümüz ve şehrimiz adına hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyorum."

BTSO Bilgi İşlem ve Otomasyon Teknolojileri Konseyi Başkanı Osman Akın da hem ihracat hem de istihdam açısından Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden otomotiv endüstrisinin teknolojik dönüşümü yakalaması gerektiğine dikkati çekti.

Akın, bilgiye dayalı teknolojilerle dönüşen dünyada bu süreci en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini ifade ederek, "Hangi sektörde olursak olalım, geleceği son teknolojiyi kullananlar şekillendirecek. Bu nedenle bugün burada, otomotivde yapay zeka entegrasyonunu konuşmak için bir araya geldik." diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından etkinliğe sponsor olan firmalara plaketleri takdim edildi.

Daha sonra Osman Akın'ın moderatörlüğündeki "Türkiye'nin Yapay Zeka Gelecek Vizyonu" oturumunda, Bilişim Vadisi Genel Müdür Yardımcısı Tuba Öztepe, TÜBİTAK BİLGEM Yapay Zeka Enstitüsü Müdürü Mehmet Haklıdır, MEXT Genel Müdürü Efe Erdem ile HAVELSAN Genel Müdür Yardımcısı Ömer Özkan konuşma yaptı.

Yarın sona erecek zirvede, otomotiv endüstrisindeki yapay zeka dönüşümü tüm yönleriyle ele alınacak.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.