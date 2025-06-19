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Anasayfa Bilim-Teknoloji Bakan Kacır, Baykar ile Leonardo şirketlerinin ortaklık adımını değerlendirdi:

Bakan Kacır, Baykar ile Leonardo şirketlerinin ortaklık adımını değerlendirdi:

Yayınlanma Tarihi: 19.06.2025 11:28

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Baykar ile İtalya'nın önde gelen havacılık ve savunma sanayisi şirketi Leonardo arasında kurulan ortaklığın, iki ülkenin geleceğine katkı sağlayacağını bildirdi.

Bakan Kacır, Baykar ile Leonardo şirketlerinin ortaklık adımını değerlendirdi:

Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iki şirketin ortaklığına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Baykar ve Leonardo arasında kurulan ortaklığın, iki ülkenin geleceğine katkı sağlayacağını vurgulayan Kacır, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin savunma sanayisi ihracatını, Avrupa'nın güvenliğinde oynayacağı rolü, uluslararası diplomasideki etkinliğini güçlendirecek. Türkiye, 'Milli Teknoloji Hamlesi' ile elde ettiği kazanımları, siyasi, ekonomik ve stratejik başarılarla taçlandırmaya devam edecek. Bu zor coğrafyada, bugüne kadar olduğu gibi barış ve istikrar adası olmayı sürdürecek olan Türkiye'nin gücü, inşa ettiğimiz uluslararası ittifaklarla perçinlenmeye devam edecek. Hayırlı olsun."

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İtalya Avrupa Milli Teknoloji Hamlesi Türkiye Leonardo

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