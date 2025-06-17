Teknoloji ve inovasyonun kalbi 54 farklı yarışmayla TEKNOFEST İstanbul’da atacak

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, bu yıl 12. kez kapılarını açıyor. 17-21 Eylül tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek festival, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.

Bugüne kadar toplamda 11 milyona yakın ziyaretçiyi ağırlayan TEKNOFEST, 2025 yılında ilk olarak KKTC'de gerçekleştirildi. Festivalin bu yıl ikinci durağı ise İstanbul olacak. TEKNOFEST İstanbul, inovasyon dolu yarışmalardan hava gösterilerine, teknoloji ve heyecanı buluşturan pek çok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

TEKNOFEST İstanbul'da, 54 ana, 127 alt kategoride gerçekleştirilecek yarışmalarda ön eleme aşamasını geçen takımlar 85 milyon liranın üzerinde maddi destekten yararlanacak. Dereceye giren takımlara ise toplamda 65 milyon liranın üzerinde ödül verilecek.

Yarışmacılara sunulan geniş malzeme desteği, projelerin daha ileri bir noktaya taşınmasına imkan sağlayacak. Dünyanın dört bir yanından gelen yarışmacılar bilgi ve deneyimlerini paylaşarak teknoloji geliştirme yolunda önemli adımlar atacak.

Teknoloji yarışmalarının yanı sıra TEKNOFEST İstanbul'da, hava gösterileri, çeşitli sergiler ve atölyeler, simülasyonlu deneyim alanları, planetaryum, fuar etkinlikleri, öğrencilere özel uçuş etkinlikleri gibi birçok deneyim ziyaretçilere sunulacak.

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