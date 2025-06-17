Baykar ve Leonardo arasındaki ortak girişimin imzaları Paris Havacılık Fuarı’nda atıldı

Fuarda, Türkiye'nin önde gelen insansız hava araçları üreticisi Baykar ve Avrupa'nın en büyük savunma firmalarından İtalyan Leonardo'nun ortak girişiminin imza töreni düzenlendi.

Törene katılan Leonardo Üst Yöneticisi (CEO) ve Genel Müdürü Roberto Cingolani ile Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, ortak girişiminin imzalarını attı.

İmzanın ardından Cingolani ve Bayraktar ortak basın toplantısı düzenledi.

Cingolani, Baykar ve Leonardo arasında "kısa sürede üretimine başlamayı planladıkları yeni nesil güdümsüz sistemler için ortak girişime imza attıklarını ve bu girişimin imzalanmasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

NATO ve Avrupa içinde insansız hava araçları konusunda boşluk olduğuna inandığını söyleyen Cingolani, iki şirketin faydalı yük sistemlerinin entegrasyonu için çalışmalara başlandığını, yıl sonuna kadar İtalyan Donanmasında bir uçak gemisine başarılı bir inişin gerçekleştirilmesini hedeflediklerini belirtti.

Girişim kapsamında İtalya'da Ronchi dei Legionari dahil 4 yerde üretim gerçekleştireceklerini ve yeni makineler için sertifika alım sürecinin olacağını kaydeden Cingolani, sertifikalar için planlanan tarihin 2026 olduğunu söyledi.

Cingolani, girişim kapsamında özellikle önemli eksiği olan Avrupa pazarında satış yapmayı hedeflediklerini kaydetti.

Bir gazetecinin, "Böylesi bir girişime imza atmak için Baykar'da ne gördünüz?" sorusuna Cingolani, "Son zamanlarda bazı ön temasların ardından Baykar'ı ziyaret ettik sanırım yedi ay önceydi. Yani ilk kez Baykar'a gitmiştik ve etkileyici olan şey üretim planının muhteşem olmasıydı. (Orada) yüzlerce, belki binlerce genç gördük. (Bu gençlerin) yaş ortalaması 29 civarındaydı." dedi.

Baykar tesislerinden çok etkilendiğini vurgulayan Cingolani, "Bu sadece bir tesis, bina değildi, bir şehirdi." ifadelerini kullandı. Cingolani, "Üstelik bunun da ötesinde (Baykar'ın) dünyadaki ilk satıcılar olduğunu hesaba katmalısınız. Yani bunun bir nedeni olmalı değil mi? Ve oldukça hızlı büyüdüler. Yani şirketin teknik, ticari ve ruhuyla ilgili tüm göstergeler tamamdı." dedi.

Cingolani, Baykar tesislerinden edindikleri olumlu izlenim üzerine bu şirket ile teknolojik olarak tamamlayıcılığı da ele aldıklarını ve daha sonra ortak girişimlere adım atmaya karar verdiklerini anlattı.

NATO'nun doğu kanadının güçlenmesi gerektiğine inandığını belirten Cingolani, "Avrupa ve Türkiye'nin daha güçlü ittifaklar kurması gerektiği kanaatindeyim. Özellikle yeni teknolojilerin geliştirilmesinde. Aksi takdirde NATO bir büyük, bir küçük ayaklı masa şeklini alır ve bu güvenli değil. Birbirimize daha çok güvenmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Baykar ile siyasetten öte teknoloji alanında önemli adımlar attıklarını kaydeden Cingolani, Türk teknolojisi ve silahlarının Leonardo ile birleştirilmesi sorusu üzerine şunları kaydetti:

"Bakın bir evlilik yaptığınız zaman portföyünüz diğer tarafa açık olur. Yani neden olmasın, bu, pazarın ihtiyaçları ile maliyete bağlı olacak bir durum. Şu an için bir sınırlama söz konusu değil. Gelecek sinerjiler için bir sınır koymuyoruz. Uzun vadede tabii ki düşünüyoruz."

Selçuk Bayraktar ise Leonardo ile çalışmaya karar vermelerine ilişkin, İtalyan ortaklarının teknolojik olarak harika radar ve faydalı yük sistemlerine sahip olduğuna dikkati çekti.

Leonardo ile "harika bir tamamlayıcı ortaklığa" imza attıklarını belirten Bayraktar, iki şirketin işbirliği anlaşması imzaladığını hatırlattı.

Leonardo ile oldukça iyi bir işbirliğine sahip olduklarını ve bunu geliştirmek istediklerini aktaran Bayraktar, "Özellikle teknoloji alanında küresel güvenlik söz konusu olduğunda ittifak kurmak daha iyidir. Ortaklık kurmak, çıkar ve hedeflerin uyumlu olduğundan emin olmak her zaman daha iyidir. Zaten bir işbirliğimiz var ve bizler bundan mutluyuz." dedi.

Bayraktar, işbirliğinin sadece Avrupa ve NATO için değil küresel güvenlik için önemli olduğunu belirterek, "İyi olacağını inanıyoruz. Ekiplerimiz elinden gelenin en iyisini yapacak. Bu da tüm dünya için iyi bir durum aslında." değerlendirmesinde bulundu.

Ekiplerin karşılıklı işbirliği alanları konusunda araştırma yaptıklarını ve gelecekte uzay dahil birçok alanda yeni işbirliklerinin olabileceğini ifade eden Bayraktar, havacılık alanında teknolojinin hızla değiştiğini ve gelişmeleri takip ettiklerini kaydetti.

- "Öncelikle Bayraktar TB3 ve Akıncı platformların üzerinde çalışmalar yapılacak"

Basın toplantısının ardından Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Leonardo-Baykar ortaklığında kurulan ortak girişimimiz bugün itibarıyla hayata geçmiş bulunuyor. Öncelikle Bayraktar TB3 ve Akıncı platformların üzerinde çalışmalar yapılacak." ifadesini kullandı.

Bayraktar, Leonardo ve Baykar arasında uzay alanında da görüşmelerin devam ettiğini belirterek, öncelikle iki şirket arasında geliştirdikleri platformlarda işbirliğini sürdürdüklerini kaydetti.

"Özellikle uluslararası pazara açılma konusunda Türkiye dünyada en fazla ülkeyle insansız hava araçları (İHA) alanında çalışan ülke haline gelmiş durumda." diyen Bayraktar, Baykar'ın dünyadaki İHA ihracat pazarının yüzde 60'ını, Türkiye'nin de İHA ihracat pazarının yüzde 65'ini elinde bulundurduğunu belirtti.

Batı Avrupa pazarlarında daha da ciddi anlamda genişleme olacağını değerlendirdiklerini söyleyen Bayraktar, "Halihazırda Avrupa'daki ve NATO ülkeleriyle çalışmalarımız devam ediyordu. Bunun yanında daha da büyük bir portföyde sunulan imkanlarla özellikle faydalı yük sistemleri üzerinden çok daha güçlü bir kapasiteye ulaşacağını değerlendiriyoruz bu ittifakla." şeklinde konuştu.

Bayraktar, İHA alanında sürekli yeniliği, inovasyonu sürdürerek, bu alandaki öncü konumlarını korumayı hedeflediklerini belirterek, "Türkiye adına, milli teknoloji hamlesi idealimiz adına. Bunun yanında uzay alanında çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

İlk kuruldukları andan itibaren 20 senelik hedefleri olan KIZILELMA'ya yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Bayraktar, "Özellikle KIZILELMA, havacılıkta, hava muharebesinde devrim yapacak. Bunun yanında Bayraktar TB3 ve KIZILELMA'nın deniz versiyonları da deniz hava muharebesinde devrim yapacak. İnsansız hava araçlarındaki hedeflerimiz bunlar." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, Baykar'ın uçan akıllı mobilite alanında çalışmalar yürütmekte olduğunu kaydederek, milli teknoloji hamlesine inanmış gençlerle, Türkiye'yi, teknolojinin tüm diğer alanlarında tam bağımsız ve müreffeh kılana dek çalışmalarına devam etmeyi hedeflediklerini vurguladı.

İki şirket arasındaki bu ortak girişimle, İtalya ve Türkiye arasında halihazırda var olan bağları güçlendirmenin kıymetli olduğunu dile getiren Bayraktar, ayrıca Türkiye ve Avrupa arasındaki güvenlik işbirliğinin güçlendirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Bayraktar, dünyanın teknolojik ve jeostratejik kırılmaların yaşandığı bir dönemden geçtiğine dikkati çekerek, "Her an, nerede bir kriz çıkacağı, bir savaş durumu oluşacağı belli olmayan dönemler, karmaşık dönemler bunlar." yorumunda bulundu.

Bu ittifak ilişkilerinin dünya barışı ve huzuru için önemli olduğunu belirten Bayraktar, "Ülkemizin savunma sanayisi açısından da özellikle son 20 senede gösterdiği başarı ve ivme bütün dünyada artık göz dolduruyor. Yeni pazarlara açılması, daha üst kabiliyetlere çıkması açısından bu işbirliğinin ve bu gibi işbirliklerinin kıymeti olduğunu değerlendiriyorum." açıklamasında bulundu.

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