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Anasayfa Bilim-Teknoloji Musk'ın sürücüsüz taksi hizmeti sunacak aracı Cybercab, VivaTech'te görücüye çıktı

Musk'ın sürücüsüz taksi hizmeti sunacak aracı Cybercab, VivaTech'te görücüye çıktı

Yayınlanma Tarihi: 16.06.2025 10:54

Tesla tarafından geliştirilen ve kullanıcılara sürücüsüz taksi hizmeti sunacak Cybercab, Paris'te düzenlenen VivaTech 2025 etkinliğinde görücüye çıktı.

Musk’ın sürücüsüz taksi hizmeti sunacak aracı Cybercab, VivaTech’te görücüye çıktı

Fransa'nın başkenti Paris'te bu yıl 9. kez düzenlenen Avrupa'nın en büyük teknoloji ve startup etkinliklerinden biri olarak kabul edilen VivaTech 2025 devam ediyor.

Etkinlik kapsamında alanda stant açan ABD'li iş insanı Elon Musk'ın Üst Yöneticisi (CEO) olduğu otomobil şirketi Tesla, dünyada merakla beklenen ve "robotaksi" olarak da adlandırılan Cybercab aracını görücüye çıkardı.

Katılımcıların büyük ilgi gösterdiği Cybercab'de direksiyon ve pedal bulunmazken araç tamamen otonom olarak yolculuk etme imkanı sunacak.

Mat altın renkli bir gövdeye sahip araç, aynı anda 2 yolcu taşıma kapasiteye sahip. Tesla'nın ilerleyen yıllarda daha fazla yolcu taşımaya imkan veren yeni modellerini de tanıtması planlanıyor.

- 22 Haziran'da yola çıkacak

Musk'ın X'ten yaptığı açıklamaya göre, Cybercab 22 Haziran'da test sürüşlerine başlayacak. İlk olarak Austin şehrinde hizmet vermeye başlayacak taksinin daha sonra bütün ABD'de kullanılması planlanıyor.

Musk'ın en büyük rakiplerinden biri olarak Google'ın çatı şirketi Alphabet Inc. tarafından geliştirilen Waymo şirketi dikkati çekiyor.

Dünyanın en gelişmiş sürücüsüz araç teknolojilerinden birini sunan Waymo, San Francisco, Los Angeles ve Austin gibi ABD şehirlerinde ticari robotaksi hizmeti sunuyor.

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