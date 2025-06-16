Çin, yerli üretim savaş uçaklarını 55. Paris Havacılık Fuarı’nda sergileyecek

Çin Havacılık Sanayi Şirketinin (AVIC) kurumsal WeChat hesabından yapılan paylaşımda, Fransa'da fuarda sergilenecek araçlar hakkında bilgi verildi.

Paylaşımda, J-20 hayalet avcı uçağı, J-35A hayalet avcı uçağı ve J-10CE avcı uçağının ölçeklendirilmiş maketlerinin sergileneceği belirtildi.

Çin'in geliştirdiği ilk 5. nesil uçak modeli olan J-20, bir hava üstünlüğü savaş uçağı olarak tasarlanmıştı. ABD'nin "F-22" model savaş uçaklarının muadili olan, radarlardan kaçabilen hayalet uçak özellikli model 2017'de hizmete alınmıştı.

ABD'nin 5. nesil F-35 savaş jetlerinin muadili olarak tasarlanan "J-35A" savaş uçağı ise Çin'in geliştirdiği ikinci 5. nesil model olarak biliniyor. Bu model hava kuvvetleri envanterine girdiğinde Çin, ABD'nin ardından iki ayrı hayalet savaş uçağı modeline sahip ikinci ülke olacak.

- J-10CE, Pakistan-Hindistan çatışmasında gündeme gelmişti

Çin'in 4. nesil J-10 savaş uçaklarının ihraç modeli olan J-10CE'ler, Pakistan ile Hindistan arasında geçen ayki çatışmada sağladığı üstünlükle gündeme gelmişti. Pakistan'ın kullandığı J-10CE'lerin, hava muharebesinde Fransız yapımı 3 "Rafale" dahil 5 Hint savaş uçağını düşürdüğü bildirilmişti.

J-10CE savaş uçakları, Çin dışında yalnızca Pakistan tarafından kullanılıyor. Pakistan Hava Kuvvetleri, 2020'de ihraç modeli "J-10CE"lerden 36 adet, "PL-15E" füzelerinden ise 250 adet sipariş vermişti. Pakistan'ın sipariş ettiği uçaklardan ilk 6'sı 2022'de teslim edilirken bugüne dek 20 uçak Pakistan Hava Kuvvetlerinin hizmetine girdi.

Pakistan dışında Mısır'ın da "J-10CE" savaş uçaklarıyla ilgilendiği biliniyor.

Savaş uçakları dışında Y-20 askeri nakliye uçağı, Z-20 çok amaçlı helikopter, Z-10ME atak helikopteri, G-11 silahlı keşif hayalet insansız hava aracı (İHA) ve Wing Loong-2 silahlı keşif İHA'sı fuarda maketleri sergilenecek askeri hava araçları arasında yer alıyor.

Öte yandan AVIC, 11 Haziran'da üretim lisansını alan, Çin'in yerli üretim büyük amfibi uçağı AG600'ün, özel olarak orman yangınlarında kullanılmak üzere geliştirilen "AG600M" modelinin de maketini sergileyecek.

Fuarda, uçakların potansiyel alıcılara tanıtılması hedefleniyor.

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