Roscosmos, Rusya’da geliştirilen yapay zeka modelini Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderecek

Bakanov, Rusya'nın Nijniy Novgorod şehrinde düzenlenen "CIPR 2025" adlı konferansta konuştu.

Rus kozmonotların yapay zeka ile destekleneceğini anlatan Bakanov, "GigaChat'ı UUİ'ye göndereceğiz. Bir sonraki insanlı uzay seyahati sonbaharda yapılacak, ardından martta gerçekleşecek. Bunu sonbahara kadar yetiştirmek istiyoruz." dedi.

Rusya'nın en büyük bankası Sberbank tarafından 2023'te geliştirilen yapay zeka modeli GigaChat, ChatGPT'nin Rus alternatifi olarak görülüyor.

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