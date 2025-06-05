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Anasayfa Bilim-Teknoloji Roscosmos, Rusya’da geliştirilen yapay zeka modelini Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderecek

Roscosmos, Rusya’da geliştirilen yapay zeka modelini Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderecek

Yayınlanma Tarihi: 05.06.2025 11:02

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Bakanov, Sberbank’ın geliştirdiği yapay zeka modeli GigaChat’ı Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) göndereceklerini duyurdu.

Roscosmos, Rusya’da geliştirilen yapay zeka modelini Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderecek

Bakanov, Rusya'nın Nijniy Novgorod şehrinde düzenlenen "CIPR 2025" adlı konferansta konuştu.

Rus kozmonotların yapay zeka ile destekleneceğini anlatan Bakanov, "GigaChat'ı UUİ'ye göndereceğiz. Bir sonraki insanlı uzay seyahati sonbaharda yapılacak, ardından martta gerçekleşecek. Bunu sonbahara kadar yetiştirmek istiyoruz." dedi.

Rusya'nın en büyük bankası Sberbank tarafından 2023'te geliştirilen yapay zeka modeli GigaChat, ChatGPT'nin Rus alternatifi olarak görülüyor.

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