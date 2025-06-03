Mobil şebekelere BTK onaylı denetim geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yerleşim ile ören yerleri, organize sanayi bölgeleri (OSB), tüneller, yollar ve demir yolları gibi tüm alanların, kapsama ve hizmet kalitesi açısından denetime tabi olacağını belirtti.

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "Mobil Elektronik Haberleşme Şebekelerinde Kapsama ve Hizmet Kalitesi Ölçümleri ve Ölçüm Yapmaya Yetkili Kuruluşlar Hakkında Yönetmelik Taslağı"nın kamuoyunun görüşüne sunulduğunu bildirdi.

Özellikle saha ölçümleri ve kapsama haritalarının güncellenmesine yönelik adımlarla vatandaşın doğrudan yaşadığı deneyime dayalı bir denetim sistemine geçileceğine işaret eden Uraloğlu, bundan sonra internet veya telefonun çekmemesi şikayetinin teknik olarak çok daha sağlıklı şekilde izlenebileceğine dikkati çekti.

Mobil kapsama alanı ve hizmet kalitesi ölçümlerini yapacak kurumların Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yetkilendirileceğini bildiren Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bu kuruluşların envanterinde, tüm mobil operatörlerle uyumlu test ekipmanları, tarayıcı cihazlar ve en güncel mobil teknolojileri destekleyen akıllı telefonlar bulundurması zorunlu olacak. Ayrıca bu kuruluşlarda saha ölçüm işini yapacak personeli BTK tarafından ölçüm sertifikası verilen kişiler olacak. Bu kapsamda, ölçüm yapacak personel önce teorik ve pratik eğitimden geçirilecek, ardından yapılacak sınavda başarı gösterenler sertifika almaya hak kazanacak."

Sahada izinsiz ölçüm yapma döneminin de sona ereceğini ifade eden Uraloğlu, yalnızca BTK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşların ölçüm yapabileceğini, bu ölçümlerin, BTK'nin belirlediği teknik kriterlere ve metodolojiye uygun şekilde gerçekleştirileceğini belirtti.

Uraloğlu, bu kuruluşlara verilecek yetki belgesinin 5 yıl geçerli olacağının altını çizerek, "Firmaların gerçekleştireceği testler, kapsama alanı ölçümlerinin yanı sıra doğrudan sesli aramalar ve internet hizmetlerini kapsayacak. Böylece vatandaşın mobil kapsama alanı ve hizmet kalitesine ilişkin durumu, nesnel ve karşılaştırılabilir verilere dayanarak takip edilebilecek." ifadelerini kullandı.

- Kapsama haritaları güncellenecek

Yeni sistem sayesinde, mobil operatörlerin sunduğu kapsama haritalarının da sahadaki verilerle karşılaştırılarak güncelleneceğini bildiren Uraloğlu, sisteme ilişkin şu bilgileri verdi:

"Mobil kapsama alanı ve hizmet kalitesi, yalnızca operatör beyanına değil, gerçek ölçümlere dayalı olarak belirlenecek. Yönetmelikle, yerleşim ile ören yerleri, OSB'ler, tüneller, yollar ve demir yolları gibi tüm alanlar, kapsama ve hizmet kalitesi açısından denetime tabi olacak. Mevcut uygulamalarda da idari yaptırımlar vardı ancak yeni yönetmelikle özellikle kapsama ve hizmet kalitesine ilişkin denetim standartları yükseltildi. Süreçler daha net tanımlandı ve yaptırımlar daha şeffaf hale geldi. Denetim sonucunda, mobil kapsama alanı ve hizmet kalitesi kriterlerini karşılamayan ya da yanıltıcı bilgi sunan işletmecilere, eksikliklerini gidermedikleri takdirde idari yaptırım uygulanabilecek."

Yeni düzenlemenin hem vatandaş memnuniyetini artıracağını hem de rekabeti teşvik edeceğini kaydeden Uraloğlu, hedeflerinin daha kapsayıcı bir mobil altyapı kurmak olduğunu belirtti. Uraloğlu, BTK'nin sahada düzenli ve titiz ölçüm ve denetim faaliyetlerini sürdürdüğünü, yeni yönetmelikle bu sürecin daha sistematik hale geleceğini ifade etti.

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