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Anasayfa Bilim-Teknoloji İspanya'da balina kemiklerinden yapılmış 20 bin yıllık aletler bulundu

İspanya'da balina kemiklerinden yapılmış 20 bin yıllık aletler bulundu

Yayınlanma Tarihi: 29.05.2025 11:32

İspanya'da erken döneme ait ve balina kemiklerinden yapılmış 20 bin yıllık aletler bulunduğu bildirildi.

İspanya’da balina kemiklerinden yapılmış 20 bin yıllık aletler bulundu

"Phys.org" haberine göre, bilim insanları, erken dönem insan-deniz memelileri ilişkilerini ve dönemin deniz ekolojisini inceleyen bir araştırma yaptı.

Araştırma, Barselona Özerk Üniversitesi Çevre Bilimi ve Teknolojisi Enstitüsü (ICTA-UAB), Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi (CNRS) ve British Columbia Üniversitesinden bilim insanları heyetince yürütüldü.

İspanya'nın Biskay Körfezi çevresindeki kıyı alanlardan 83 ve İspanya'nın Bask bölgesindeki Santa Catalina Mağarası'ndan çıkarılan 90 kemik alet analiz edildi.

Analiz sürecinde, çıkarılan numunelerin tür ve yaşlarının saptanması amacıyla kütle spektrometrisi ve radyokarbon tarihlemesi kullanıldı.

Heyet liderlerinden arkeolog Jean-Marc Petillon, açıklamasında, araştırmanın, kemiklerin en az beş büyük balina türüne ait olduğunu saptadığını bildirdi.

Petillon, aletlerin, tarımın icadından çok önce insanoğlunun "göçebe avcı-toplayıcı bir hayat" yaşadığı 20 bin yıl öncesi döneme dayandığını aktardı.

En eskisinin yaklaşık 19-20 bin yıl öncesine ait olduğunu kaydeden Petillon, "Bunlar, insanların balina kalıntılarını alet olarak kullandığına dair bilinen en eski kanıtlar." dedi.

Arkeolog Krista McGrath, araştırmada, bazı tanı unsurlarının eksikliğinin giderilmesinde zooarkeoloji (ZooMS) tekniğini kullandıklarını ifade etti.

Araştırma "Nature Communications" dergisinde yayımlandı.

- Neden önemli?

Kıyı arkeolojik alanların yükselen deniz seviyelerine karşı savunmasız oluşu dolayısıyla insan-balina etkileşimlerinin kökenlerini izlemek oldukça zor.

Yeni keşfin, erken dönem insan-deniz memelileri ilişkileri ve dönemin deniz ekolojisi hakkındaki anlayışı ve bilgileri geliştireceği kaydediliyor.

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İspanya Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi British Columbia Üniversitesinde Biskay Körfezi Bask Krista McGrath Nature Communications Jean Marc Pet

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