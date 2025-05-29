Grok, xAI ortaklığıyla Telegram’da kullanıma sunulacak

Durov, yaptığı yazılı açıklamada, xAI ile 1 yıllık ortaklık konusunda anlaşma sağlandığını belirtti.

Söz konusu ortaklık kapsamında Grok'un Telegram'daki 1 milyardan fazla kullanıcı için hizmete sunulacağına işaret eden Durov, "Telegram, xAI'den 300 milyon dolar nakit ve öz kaynak, ayrıca Telegram aracılığıyla satılan xAI aboneliklerinden elde edilen gelirin yüzde 50'sini alacak. Birlikte kazanacağız." ifadelerini kullandı.

Dünyanın popüler anlık mesajlaşma ve sosyal medya uygulamalarından Telegram'ın aylık aktif kullanıcı sayısı mart sonu itibarıyla 1 milyar kişiyi geçmişti.

Musk'ın kurduğu xAI şirketinin üretken yapay zeka sohbet robotu Grok, özellikle sosyal medya platformu X'te kullanılıyor.

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