Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Bilim-Teknoloji Grok, xAI ortaklığıyla Telegram’da kullanıma sunulacak

Grok, xAI ortaklığıyla Telegram’da kullanıma sunulacak

Yayınlanma Tarihi: 29.05.2025 11:33

Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi Pavel Durov, Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI ile ortaklık yapacaklarını ve Grok’un Telegram’da kullanıma sunulacağını duyurdu.

Grok, xAI ortaklığıyla Telegram’da kullanıma sunulacak

Durov, yaptığı yazılı açıklamada, xAI ile 1 yıllık ortaklık konusunda anlaşma sağlandığını belirtti.

Söz konusu ortaklık kapsamında Grok'un Telegram'daki 1 milyardan fazla kullanıcı için hizmete sunulacağına işaret eden Durov, "Telegram, xAI'den 300 milyon dolar nakit ve öz kaynak, ayrıca Telegram aracılığıyla satılan xAI aboneliklerinden elde edilen gelirin yüzde 50'sini alacak. Birlikte kazanacağız." ifadelerini kullandı.

Dünyanın popüler anlık mesajlaşma ve sosyal medya uygulamalarından Telegram'ın aylık aktif kullanıcı sayısı mart sonu itibarıyla 1 milyar kişiyi geçmişti.

Musk'ın kurduğu xAI şirketinin üretken yapay zeka sohbet robotu Grok, özellikle sosyal medya platformu X'te kullanılıyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
pavel Elon Musk Telegram musk

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Yeni dönemde Suriye’de İhvan dışlandı mı?

Yeni dönemde Suriye’de İhvan dışlandı mı?

Sekiz asırlık düş: İstanbul’un fethi

Sekiz asırlık düş: İstanbul'un fethi

Bir rüyanın fethi: İstanbul

Bir rüyanın fethi: İstanbul

Vatan savunması ailede başlar

Vatan savunması ailede başlar

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Papaların İslam selamı!

Papaların İslam selamı!

Uzaktaki Pakistan, Türkiye

Uzaktaki Pakistan, Türkiye

>