Çin, asteroid keşif aracı Tienvın-2’yi uzaya gönderdi

Çin, asteroid keşif aracı Tienvın-2'yi uzaya gönderdiğini bildirdi.

Çin Ulusal Uzay İdaresinden (CNSA) yapılan açıklamaya göre, keşif aracı, günün ilk saatlerinde, " Long March-3B Y110" roketiyle Sıçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Keşif aracı fırlatıştan yaklaşık 18 dakika sonra aktarım yörüngesine ulaşarak güneş panellerini açtı.

Dünya'ya yakın "2016 HO3" asteroidinden kaya ve toprak örnekleri toplayacak olan keşif aracı, Mars ile Jüpiter arasındaki ana asteroid kuşağında "311P" asteroidinin yakınından geçerek inceleyecek.

- Asteroidden taş ve toprak örnekleri toplayacak

Tienvın-2, bir yıl içinde 2016 HO3'e ulaştıktan sonra asteroidin yörüngesinde gözlemler yapacak ardından kaya ve toprak örnekleri toplamak üzere yüzeyine inecek.

Topladığı örneklerde 2027 sonunda Dünya'ya dönmesi planlanan keşif aracı, örneklerin olduğu kapsülü yörüngede bıraktıktan sonra yeni keşif görevi için 311P'ye hareket edecek.

Keşif aracı, birkaç yıl sürecek yolculuğun ardından Mars ile Jüpiter arasındaki ana asteroid kuşağı ulaşarak yörüngesinde gözlem ve incelemeler yapacak.

- Yarı-uydu ve kuyruklu yıldıza benzeyen asteroid

2016 yılında ABD'nin Hawaii eyaletindeki Haleakala Gözlemevi'ndeki Pan-STARRS Teleskobu tarafından keşfedilen 2016 HO3 asteroidi, Dünya'dan milyonlarca kilometre uzakta olmasına rağmen, Dünya ile eş zamanlı olarak Güneş çevresinde döndüğünden yarı-uydu özelliği gösteriyor.

Asteroidin, Dünya'nın uydusu Ay'dan çarpışma sonucu kopan bir büyük bir kaya parçası olduğu tahmin ediliyor.

2013 yılında Pan-STARRS Teleskobu tarafından keşfedilen 311P uydusu ise ana asteroid kuşağında yer alsa da görsel olarak kuyruklu yıldız özellikleri gösteren bir anomali olarak biliniyor.

Asteroid benzer bir yörüngesi olan gök cisminin kuyruğa benzer uzanımlarının, başka cisimlerden arta kalan malzemelerin birikmesiyle oluşan gövdesinden dönüş hızıyla savrulan malzemeler olduğu tahmin ediliyor

Bu gök cisimlerinin incelenmesinin, küçük uzay objelerinin kompozisyonu, yapısı ve evrimine dair sağlayacağı yeni verilerle Güneş Sistemi'nin anlaşılmasındaki boşlukların giderilmesine yardımcı olacağı öngörülüyor.

- "Tienvın" keşif görevleri

Çin'in bir asteroide yaklaştığı ilk görev, keşif uydusu Çang'ı 2'nin Ay çevresindeki faaliyetini tamamlamasının ardından başladığı derin uzay yolculuğunda olmuştu. Çang'ı 2, 2012'de Apollo asteroid grubu içinde yer alan "4179 Toutatis" asteroidinin yakınından geçmişti.

Çince "göklerdeki hakikati aramak" anlamına gelen "Tienvın" görevleri, adını milattan önce (MÖ) 4. yüzyılda yaşayan Çinli şair Qü Yüen'in dizelerinden alıyor.

Çin, uydu ve gezginci robottan oluşan Mars keşif görevi "Tienvın-1"i Temmuz 2020'de Kızıl Gezegen'e yollamıştı. Keşif araçları, 202 gün süren yolculuğun ardından Mars yörüngesine ulaşırken robotik gezgin araç Curong, gezegenin yüzeyine inmişti.

2028'de uzaya gönderilmesi planlanan "Tienvın-3" görevinde ise Kızıl Gezegen'den kaya ve toprak örnekleri toplanması hedefleniyor.

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