Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Bilim-Teknoloji Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda hazırlıklar tamamlandı

Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda hazırlıklar tamamlandı

Yayınlanma Tarihi: 21.05.2025 11:13

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce organize edilen ve bu yıl 17'ncisi Kayseri'de düzenlenecek olan "Uluslararası MEB Robot Yarışması"nda hazırlıklar tamamlandı.

Uluslararası MEB Robot Yarışması’nda hazırlıklar tamamlandı

MEB tarafından her yıl uluslararası nitelikte düzenlenen yarışma, bu yıl 21-24 Mayıs'ta Kadir Has Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, AA muhabirine, bakanlık tarafından 17'ncisi gerçekleştirilen yarışmaya Türkiye'nin yanı sıra 14 ülkeden katılım sağlanacağını söyledi.

Yarın yarışmanın başlayacağını belirten Esen, bugün yarışma kayıtlarının başladığını, yaklaşık 10 bin 500 katılımcının 3 bin 903 robotuyla mücadele edeceğini kaydetti.

Esen, "Yüzümüzün akıyla inşallah bakanlığımızın güvenine layık olacak şekilde bu organizasyonu gerçekleştireceğimizi düşünüyorum." dedi.

Azerbaycan'dan gelen öğretmen Imamir Mirzoyeva ise 12 öğrenci ile yarışmaya katıldıklarını söyledi.

Ekip olarak 5 yıldır yarışmaya katıldıklarını anlatan Mirzoyeva, "Farklı kategorilerde robotlarla yarışmaya hazırlandık. Geçmişte olduğu gibi derecelerle ülkemize dönmek istiyoruz." diye konuştu.

Azerbaycan'dan gelen öğrencilerden Muhammed Pashazade ise çok heyecanlı olduklarını ve kendilerini motive ettiklerini dile getirdi.

Yarışmada derece elde edeceklerini belirten Pashazade, "Türkiye ile Azerbaycan kardeş ülkedir. Bir millet ve iki devlettir." dedi.

Özbekistanlı öğrenci Mamurbek Yusupov da yarışmaya ilk kez katıldığını ve her şeyin çok güzel ilerlediğini kaydetti.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Azerbaycan Kayseri Kadir Has Kongre Merkezi Imamir Mir Milli Eğitim Bakanlığı Muhammed Özbekistan Türkiye Coşkun Esen Uluslararası MEB Robot Yarışması MEB

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Hatıralarda Cengiz Dağcı

Hatıralarda Cengiz Dağcı

Osmanlı döneminde ilk psikolojik tedavi

Osmanlı döneminde ilk psikolojik tedavi

Brezilya’da Müslüman Bir Din Adamı

Brezilya’da Müslüman Bir Din Adamı

Sultan II. Abdülhamid’in saklı mirası

Sultan II. Abdülhamid'in saklı mirası

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Papaların İslam selamı!

Papaların İslam selamı!

Uzaktaki Pakistan, Türkiye

Uzaktaki Pakistan, Türkiye

İhvan’ın sonu göründü mü?

İhvan'ın sonu göründü mü?

Papa’nın yanında götürdüğü emanet!

Papa’nın yanında götürdüğü emanet!

>