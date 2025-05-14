Çin, iletişim test uydusu fırlattı

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, uydu, Long March-3C taşıyıcı roketiyle Sıçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı.

Planlanan yörünge konumuna yerleştirilen uydu, "çok bantlı" ve "yüksek hızlı" iletişim teknolojilerinin doğrulama testleri için kullanılacak.

Fırlatış, "Long March" roketleriyle gerçekleştirilen 575'inci başarılı taşıma görevi oldu.

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