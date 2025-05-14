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Anasayfa Bilim-Teknoloji Çin, iletişim test uydusu fırlattı

Çin, iletişim test uydusu fırlattı

Yayınlanma Tarihi: 14.05.2025 10:19

Çin, iletişim teknolojisi testlerinde kullanılacak bir uyduyu uzaya gönderdi.

Çin, iletişim test uydusu fırlattı

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, uydu, Long March-3C taşıyıcı roketiyle Sıçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı.

Planlanan yörünge konumuna yerleştirilen uydu, "çok bantlı" ve "yüksek hızlı" iletişim teknolojilerinin doğrulama testleri için kullanılacak.

Fırlatış, "Long March" roketleriyle gerçekleştirilen 575'inci başarılı taşıma görevi oldu.

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Sıçuan Çin Long March Şiçang Uydu Fırlatma Merkezi

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