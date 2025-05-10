Sakarya'da "Robot ve Teknoloji Olimpiyatları" düzenlenecek

Sakarya'da gençlerin teknolojik tasarım ve uygulama becerilerini geliştirmeleri ve üreten-girişimci bireyler olarak yetişmeleri amacıyla düzenlenen "Robot ve Teknoloji Olimpiyatları", 10-11 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ve Sakarya Makine İmalatçıları Birliği (SAMİB) işbirliğinde SUBÜ Esentepe Kampüsü'nde düzenlenecek etkinliğe 464 takım başvurdu.

"Çizgi İzleyen Robot", "İnsansız Hava Araçları", "Mini Sumo Robot", "Mobil Savunma", "Robot Futbol", "Ses ile Görüntü Sınıflandırma", "Tasarla ve Geliştir" ve "Serbest Kategori" olmak üzere 8 kategoriden oluşan olimpiyatlarda 800 bin lira ödül dağıtılacak.

SUBÜ'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, olimpiyatlara ilkokuldan üniversite düzeyine kadar tüm öğrencilerin başvurabileceğini kaydetti.

Olimpiyatların Sakarya'da ilk olma özelliği taşıdığını belirten Sarıbıyık, "Oldukça yüksek sayıda başvuruyla keyifli bir organizasyon düzenleyeceğiz. Bu teknoloji coşkusuna tüm halkımızı davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.