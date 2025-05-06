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Amerikan teknoloji şirketi Microsoft'a ait Skype kullanımdan kalktı

Yayınlanma Tarihi: 07.05.2025 02:01

Amerikan teknoloji devlerinden Microsoft'a ait görüntülü ve sesli iletişim uygulaması Skype, bugün itibarıyla hizmetlerine son verdi.

Amerikan teknoloji şirketi Microsoft’a ait Skype kullanımdan kalktı

Sesli ve görüntülü iletişim olanağı sunan Skype, 20 yıllı aşkın hizmetinin ardından kullanımdan kaldırıldı.

Microsoft, 2003'te piyasaya sunulan ve 2010'da 300 milyonu aşkın aktif kullanıcıya ulaşan uygulamanın hizmetlerine "müşterilerin ihtiyaçlarına daha kolay uyum sağlayacak şekilde düzenlenmesi amacıyla" son verileceğini duyurmuştu.

Microsoft Teams uygulamasına odaklanacaklarını belirten şirket, Skype'taki kullanıcı verilerinin bu uygulamaya otomatik aktarılacağını bildirmişti.

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Microsoft Teams Microsoft Amerikan Skype SKY

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