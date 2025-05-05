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Anasayfa Bilim-Teknoloji TEKNOFEST KKTC’yi 225 bin kişi ziyaret etti

TEKNOFEST KKTC’yi 225 bin kişi ziyaret etti

Yayınlanma Tarihi: 06.05.2025 02:01

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 1-4 Mayıs tarihlerinde düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, 225 bin ziyaretçiyi ağırladı.

TEKNOFEST KKTC’yi 225 bin kişi ziyaret etti

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST KKTC, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde 132 paydaş kurumla eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştirildi.

1-4 Mayıs tarihlerinde düzenlenen, teknoloji yarışmalarından uçuş gösterilerine kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapan festivali toplam 225 bin kişi ziyaret etti.

Etkinliğin son gününde yoğun ilgi sebebiyle girişlerde uzun kuyruklar ve trafik yoğunluğu oluştu.

Teknoloji yarışmaları, fuar etkinlik alanlarıyla beraber Bilim Sokak'ta bulunan 6-14 yaş grubuna yönelik atölye çalışmaları, hava araçları sergisi, planetaryum film gösterimleri, Kıbrıs Barış Harekatı Deneyim Alanı, Türk Mukavemet Teşkilatı Milli Mücadele Sergi Alanı, uzay sergisi, XR deneyim alanı, simülasyon deneyim alanları, öğrencilerle ilk uçuş ve pedallı uçuş etkinlikleri, bilim gösterileri, Sahne Senin etkinliği, söyleşiler, ana sahne gösterileri ve daha birçok aktivite ziyaretçilere sunuldu.

TEKNOFEST KKTC kapsamındaki yarışmalara Türkiye dahil 22 ülkeden toplam 47 binden fazla yarışmacı başvurdu. Teknoloji üretme ve geliştirme yolculuğunda 1083 yarışmacının oluşturduğu 268 finalist takım kıyasıya rekabet etti.

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