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Anasayfa Bilim-Teknoloji KKTC’de 29 Nisan’da gökyüzü kırmızı-beyaz olacak

KKTC’de 29 Nisan’da gökyüzü kırmızı-beyaz olacak

Yayınlanma Tarihi: 29.04.2025 10:37

TEKNOFEST KKTC öncesi, SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları Akrobasi Timi özel bir gösteri yapacak.

KKTC’de 29 Nisan’da gökyüzü kırmızı-beyaz olacak

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, 1-4 Mayıs tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilecek.

TEKNOFEST öncesinde ise 29 Nisan saat 12.00'de SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları Akrobasi Timi'nin gökyüzünde gerçekleştireceği özel bir gösteri ile festival sürecine görkemli bir başlangıç yapılacak. Gösteri, KKTC'nin sahil hattından izlenebilecek.

Yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Eski Ercan Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST'e katılım ücretsiz olacak.

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SOLOTÜRK Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türk Yıldızları Akrobasi Timi Teknofest Eski Ercan Havalimanı KKTC

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