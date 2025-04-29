KKTC’de 29 Nisan’da gökyüzü kırmızı-beyaz olacak

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, 1-4 Mayıs tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilecek.

TEKNOFEST öncesinde ise 29 Nisan saat 12.00'de SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları Akrobasi Timi'nin gökyüzünde gerçekleştireceği özel bir gösteri ile festival sürecine görkemli bir başlangıç yapılacak. Gösteri, KKTC'nin sahil hattından izlenebilecek.

Yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Eski Ercan Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST'e katılım ücretsiz olacak.

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