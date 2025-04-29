Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Bilim-Teknoloji Çin, veri aktarım uydusunu fırlattı

Çin, veri aktarım uydusunu fırlattı

Yayınlanma Tarihi: 29.04.2025 10:37

Çin, yeni nesil veri aktarım uydusu "Tienlien 2-05"i uzaya gönderdi.

Çin, veri aktarım uydusunu fırlattı

Şinhua ajansının haberine göre, uydu, Long March 3B taşıyıcı roketiyle ülkenin güneybatısındaki Sıçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uydunun, Yer Eş Zamanlı Yörünge'deki planlanan konumuna ulaştığı fırlatış, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 572'nci başarılı taşıma görevi oldu.

Çin Uzay Teknolojisi Akademisi tarafından geliştirilen uydunun diğer uydular, uzay araçları, uzay istasyonları ve yer kontrol merkezleri arasında veri aktarımı ile uzaktan ölçüm, takip ve komuta (TT&C) hizmetleri sağlaması amaçlanıyor.

Tienlin (Gök Zinciri) uydularının ilk neslindeki 5 uydu, 2008-2021 tarihlerinde uzaya gönderilmişti.

İkinci neslin ilk 4 uydusu ise 2019-2025 tarihlerinde yörüngeye konumlandırılmıştı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Çin Sıçuan Çin Uzay Teknolojisi Akademisi Long March Şiçang Uydu Merkezi Yer Eş Zamanlı Yörünge

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Çalınmaktan son anda kurtarılan kütüphane: Süleymaniye

Çalınmaktan son anda kurtarılan kütüphane: Süleymaniye

Konfor alanından nasıl çıkılır?

Konfor alanından nasıl çıkılır?

Altay Kartalı: Osman Batur

Altay Kartalı: Osman Batur

Kulu diri kılan eylem: Zikir

Kulu diri kılan eylem: Zikir

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
İhvan’ın sonu göründü mü?

İhvan'ın sonu göründü mü?

Papa’nın yanında götürdüğü emanet!

Papa’nın yanında götürdüğü emanet!

Türkiye Yüzyılının ilk orkestrası çocuklardan oluşuyor

Türkiye Yüzyılının ilk orkestrası çocuklardan oluşuyor

>