TÜRKPATENT’e yapılan yerli patent başvuruları ilk kez 10 bini geçti

Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) yapılan yerli patent başvuruları geçen yıl sonu itibarıyla ilk kez 5 haneli rakamlara çıkarak, 10 bin 186'ya ulaştı.

TÜRKPATENT'te "Sınai Mülkiyet ve Müzik: Sınai Mülkiyetin Ritmini Hissedin" temasıyla Dünya Fikri Mülkiyet Günü etkinliği gerçekleştirilirken ortaya konulan veriler Türkiye'nin fikri mülkiyet konusunda ulaştığı noktayı da gözler önüne serdi.

Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü ile TÜRKPATENT Başkanı Muhammed Zeki Durak da katıldı.

Gönüllü, burada yaptığı konuşmada, müziğin farklı notaların uyumuyla evrensel dil oluşturduğu gibi fikri mülkiyetin de farklı fikir, buluş ve tasarımların korunup geliştirilmesiyle yeniliğin ve kalkınmanın evrensel ritmini oluşturduğunu söyledi.

Bu ritmin ülkelerin gelişmişlik düzeyini belirleyen en önemli melodilerden biri olduğunu belirten Gönüllü, "İçinde bulunduğumuz bilgi ve teknoloji çağında AR-GE ve inovasyon insanoğlunun sınırsız potansiyelini ekonomik ve sosyal faydaya dönüştürmenin anahtarıdır. Bir fikir, buluş, marka ve tasarım sadece bireylerin veya kurumların değil, aynı zamanda milletin geleceğinin de teminatıdır." dedi.

- "Tarihi başarılara imza attık"

Gönüllü, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla hedeflerinin teknoloji tüketen değil üreten, takip eden değil öncü olan bir Türkiye inşa etmek olduğuna dikkati çekerek, bu vizyonun önemli noktalarından birinin de güçlü bir fikri mülkiyet ekosistemi olduğunu ifade etti.

Son 23 yılda fikri mülkiyet alanında tarihi başarılara imza atıldığını vurgulayan Gönüllü, şöyle konuştu:

"Geçerli tescile sahip sınai mülkiyet portföyümüzü 23 yılda 93 binden 2 milyonun üzerine çıkardık. Yerli patent başvurularında dünyada 12'nci, marka başvurularında 6'ncı, tasarım başvurularında ise 2'nci sıradayız. 23 yıl önce ülkemizde bir senede yapılan patent başvuru sayısı sadece 414 iken 2024'te 10 bin 186 yerli patent başvurusuyla yeni bir rekora imza attık. Sayısı 106'ya ulaşan teknoparklarımızdaki 10 bin 593 firmamızın toplam 2 bin 169 patent tescili, 4 bin 644 patent başvurusu bulunmaktadır. Sayıları 1700'e yaklaşan AR-GE ve tasarım merkezlerimizde ise yaklaşık 16 bin patent tescili, 28 bine yakın patent başvurusu bulunmaktadır."

Gönüllü, 5 bin 549 tasarım tescili, 18 bin 573 marka tescili, 1806 faydalı model başvurusu, 2 bin 544 faydalı model tescili ve 3 bin 815 endüstriyel tasarım tescili bulunduğu bilgisini verdi.

Kalkınma ajansları aracılığıyla fikri mülkiyet ve ilgili alanlarda 128 projeye 259 milyon lira destek sağladıklarını aktaran Gönüllü, "Yararlanıcıların eş finansmanı ile birlikte 472 milyon liralık yatırım hacmi oluşturduk. TÜBİTAK patent destek programı ile son 5 yıllık dönemde toplam 8 bin 327 uluslararası patente destek sağladık. Yerli coğrafi işaret tescil sayımız 1715'e ulaşarak dünyada ikinci sıraya yükseldik. Avrupa Birliği nezdindeki coğrafi işaret tescil sayılarımızı ise bir yılda 18'den 31'e çıkardık." diye konuştu.

Fikri mülkiyet konusunda yapay zeka ve dijital sistemleri kullandıklarını vurgulayan Gönüllü, ayrıca Teknoloji Transferi Arayüzü Projesi ile üniversitelerin patentli teknolojilerini sanayicilerle buluşturmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

- Üniversitelerin patent başvurularındaki payı artıyor

TÜRKPATENT Başkanı Muhammed Zeki Durak da etkinliği temasına dikkati çekerek, müziğin, insanlığın ortak dili, duyguların ifadesi ve kültürün taşıyıcısı olduğunu söyledi.

Durak, artık üniversitelerin sadece bilgi üretmekle kalmayıp, aynı zamanda bu bilgiyi sınai mülkiyetle koruyarak ekonomik değere dönüştürme konusunda daha fazla sorumluluk üstlendiğini söyledi.

Patent başvurularındaki artışa dikkati çeken Durak, şunları kaydetti:

"2024'te TÜRKPATENT'e yapılan yerli patent başvuru sayısı ilk kez beş haneli bir rakama ulaşarak 10 bin 186 oldu. Geçen yıl TÜRKPATENT'e 3 bin 65 yerli faydalı model başvurusu yapıldı. Bu başvuruların 1640'ı üniversitelerimiz tarafından gerçekleştirildi. Böylece üniversitelerimizin toplam başvurular içindeki payı yüzde 12,4 seviyesine ulaştı. 2010 yılında bu oran yalnızca yüzde 0,20 düzeyindeydi. Bu veriler, üniversitelerin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuna sunduğu katkının da bir göstergesi. Biz de üniversitelerin bu süreçlerdeki etkinliğini daha da arttırmaları amacıyla işbirliklerini güçlendirerek çalışmalara devam ediyoruz."

- IP öncülerinden liselerde "sınai mülkiyet" dersleri

AR-GE merkezleri, tasarım merkezleri, startup'lar ve spin-off'lar gibi ülkenin geleceğini şekillendiren girişimcilere yönelik projeleri de hız kesmeden sürdürdüklerini vurgulayan Durak, gençlerin yenilikçi düşünme becerilerini artırmak ve onları fikri mülkiyet alanında bilinçlendirmek üzere başlattıkları 'IP Öncüleri Projesi' ile önemli bir adım attıklarını bildirdi.

Ankara'da pilot olarak başlatılan projede, 12 üniversitedeki sınai mülkiyet danışma birimlerinde çalışan danışmanların desteğiyle 24 üniversite öğrencisini "IP öncüsü" olarak belirlediklerini anlatan Durak, "Bu öğrencilerimize hem TÜRKPATENT Akademi üzerinden çevrim içi hem de yüz yüze eğitimler vererek IP konusunda bilgilerini artırdık. Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde IP öncülerinin okullarda yapacağı sunum materyallerini geliştirdik. 24 IP öncümüz Ankara'da 15 okulda sunumlarını yaptılar ve 2 bin 450 meslek lisesi öğrencisi bu proje vesilesiyle sınai mülkiyet konusunda bilgilendirilmiş oldu. Önümüzdeki yıllarda inşallah pilot olarak başlattığımız bu projeyi ülke geneline yayarak ülkemizdeki sınai mülkiyet bilincini hem üniversite hem de lise öğrencileri arasında hızla yaymaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Yardımcısı Gönüllü ile Durak, "IP öncüsü" öğrencilere teşekkür belgelerini takdim etti.

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