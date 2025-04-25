Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Bilim-Teknoloji Üsküp'teki DIGIAGE Oyun Geliştirme Kampı'nın açılış töreni yapıldı

Üsküp'teki DIGIAGE Oyun Geliştirme Kampı'nın açılış töreni yapıldı

Yayınlanma Tarihi: 25.04.2025 10:00

Bilişim Vadisi Dijital Animasyon ve Oyun Kümelenme Merkezinin (DIGIAGE) Doğu Avrupa-Balkanlar DIGIAGE Oyun Geliştirme Kampı'nda açılış töreni gerçekleşti.

Üsküp’teki DIGIAGE Oyun Geliştirme Kampı’nın açılış töreni yapıldı

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU) kampüsünde düzenlenen törene, IBU Rektörü Prof. Dr. Lütfi Sunar, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen ve DIGIAGE Direktörü Emre Yıldız katıldı.

Açılışta görüşlerine yer verilenlerden Sunar, üniversitenin ev sahipliği yaptığı etkinlikteki stratejik odaklarının yenileşim, ekip çalışması ve dijital dönüşüm olduğunu belirtti.

Sunar, "Dijital çağın altyapısını kurduk. Üniversitemiz, teknoloji ve tasarım alanında büyüdü. IBU, şu anda bilgisayar mühendisliği alanında 6 program sunuyor. Yazılım mühendisliği ve ağ güvenliği gibi yeni bölümlerle bu sayının, yıl sonuna kadar 10'a çıkarılması planlanıyor." dedi.

Eğitim ile kurumsal yaşamda işbirliği ve rekabetin sosyolojik önemine dikkati çeken Sunar, bu projenin bilgi transferi açısından gerçek bir fırsat sunduğunu vurguladı.

Bilişim Vadisi olarak oyun sektörünü ciddi bir şekilde desteklediklerine değinen Tüzgen de "DIGIAGE'in daha önce 9 kampını düzenledik. İlk Avrupa programını, IBU işbirliğinde Kuzey Makedonya'da düzenliyoruz. Oyun sektöründe girişimcileri bir araya getirerek ortak bağlar kurmayı arzu ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

DIGIAGE Direktörü Yıldız ise amaçlarının, oyun ekosisteminde yer alan veya girmek isteyenleri, yatırım arayanları ya da oyununu yayınlamak isteyenleri bir araya getirmek olduğunu söyledi.

IBU, Bilişim Vadisi ve Sırbistan'dan Singidunum Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen bu yılki kampta Türkiye, Azerbaycan, Sırbistan ve Kuzey Makedonya gibi ülkelerden 65 katılımcı bulunuyor.

Yarın sona erecek etkinlikte katılımcılar, uzman mentörler ve sektör profesyonelleri eşliğinde iki yenilikçi oyun prototipi geliştirmek üzere yoğun bir şekilde çalışıyor.

"Erasmus+ 2023-3-KA210-YOU-000184390 Projesi" kapsamında da gerçekleştirilen kamp, katılımcılara uluslararası ortamda oyun geliştirme süreçlerini deneyimleme ve kariyerlerinde sağlam adım atma imkanı sağlıyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Sırbistan Uluslararası Balkan Üniversitesi Lütfi Sunar Erkam Tüzgen Emre Yıldız

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Fay nedir, fay hattı türleri nelerdir? Türkiye’deki fay hatları

Fay nedir, fay hattı türleri nelerdir? Türkiye'deki fay hatları

Ortak değerlerimiz deprem

Ortak değerlerimiz "deprem"

Kur’an-ı Kerim’e göre insanın musibetlere karşı tutumu

Kur’an-ı Kerim'e göre insanın musibetlere karşı tutumu

İlk müstakil deprem kitabı: Risale-i Zelzele

İlk müstakil deprem kitabı: Risale-i Zelzele

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Türkiye Yüzyılının ilk orkestrası çocuklardan oluşuyor

Türkiye Yüzyılının ilk orkestrası çocuklardan oluşuyor

Gazze’deki Sağlık Bakanlığından hastane saldırısı sonrası uluslararası topluma çağrı:

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından hastane saldırısı sonrası uluslararası topluma çağrı:

Filistin - İsrail Çatışması’na dair bilmeniz gereken kavramlar

Filistin - İsrail Çatışması'na dair bilmeniz gereken kavramlar

>