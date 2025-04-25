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Anasayfa Bilim-Teknoloji Güney Kore, DeepSeek'in sızdırdığı veriler arasında kullanıcı komutlarının da bulunduğunu açıkladı

Güney Kore, DeepSeek'in sızdırdığı veriler arasında kullanıcı komutlarının da bulunduğunu açıkladı

Yayınlanma Tarihi: 25.04.2025 10:00

Güney Kore Kişisel Bilgileri Koruma Komisyonu (PIPC), Çin merkezli firmanın geliştirdiği yapay zeka modeli DeepSeek'in "üçüncü kişilere" sızdırdığı kişisel veriler arasında, kullanıcıların uygulamaya girdiği komutların da olduğunu açıkladı.

Güney Kore, DeepSeek’in sızdırdığı veriler arasında kullanıcı komutlarının da bulunduğunu açıkladı

Yonhap'ın haberine göre, PIPC, Güney Koreli kullanıcılara ait bilgilerin DeepSeek tarafından "üçüncü kişilere" gönderilmesine ilişkin açıklama yaptı.

DeepSeek'in Güney Koreli kullanıcıların verilerini, rızaları olmadan Çin ve ABD'deki şirketlere aktardığı belirtilen açıklamada, bu veriler arasında kullanıcıların uygulamaya girdiği komutların da yer aldığı ifade edildi.

Açıklamada, buna ek olarak, kullanıcıların cihazları ve uygulamaları konusundaki bilgilerin de sızdırıldığı vurgulandı.

PIPC, 17 Şubat'ta, "veri toplama metotlarına" yönelik endişeler nedeniyle DeepSeek'in ülke çapında indirilmesini "geçici olarak" durdurmuş, bu yasağın Güney Kore'nin kişisel veri koruma kanunlarına uygun düzenlemeler yapılmasının ardından kaldırılacağını bildirmişti.

Daha sonra 18 Şubat'ta PIPC, DeepSeek'in, Güney Koreli kullanıcıların verilerini TikTok'un çatı şirketi Çinli ByteDance'e sızdırdığını duyurmuştu.

- DeepSeek

Çin'de High-Flyer Capital Management fonunun desteklediği DeepSeek, diğer yapay zeka şirketlerine kıyasla düşük maliyetle ve az sayıda çip kullanarak geliştirdiği açık kaynaklı yeni modeli DeepSeek-R1'i, 20 Ocak'ta piyasaya sürmüştü.

Dünya çapında kısa sürede yoğun şekilde kullanılmaya başlanan yapay zeka modeli, uygulama mağazalarında ABD merkezli ChatGPT'yi de geride bırakarak en fazla indirilen yapay zeka uygulaması olmuştu.

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