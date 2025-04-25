Çinli taykonotları taşıyan Şıncou-20 mekiği uzay istasyonuna ulaştı

Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansından (CMSA) yapılan açıklamaya göre, taykonotlar Çın Dong, Çın Congrui ve Vang Cie'yi taşıyan Şıncou-20 uzay mekiği, uzay istasyonunun çekirdek modülüne kenetlendi.

Yaklaşık 6,5 saat süren yolculuğun ardından istasyona ulaşan taykonotların, mekikten modüle geçerek uzay istasyonuna girmeye hazırlandığı belirtildi.

Taykonotları taşıyan Şıncou-20 uzay mekiği, bugün Long March 2F roketiyle Gobi Çölü'ndeki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatılmıştı.

Seferin komutanlığını üstlenen 46 yaşındaki Çın Dong, 2016'da katıldığı "Şıncou-11" seferinde Tiengong-2 uzay laboratuvarında 33 gün geçirmiş, 2022'deki "Şıncou-14" seferinde ise Tiengong uzay istasyonunda 6 ay görev yapan taykonot ekibinde yer almıştı.

Çın Congrui ve Vang Cie ise ilk kez insanlı uzay görevine katılıyor. Çın, daha önce Çin Hava Kuvvetleri'nde pilot, Vang ise Çin Havacılık ve Uzay Bilimi ve Teknolojisi Şirketi'nde mühendis olarak görev yapıyordu.

Yeni ekip, Şıncou-19 mekiğiyle 30 Ekim 2024'te istasyona gönderilen ve 6 aydır görev yapan taykonotlar Cay Şücı, Song Lingdong ve Vang Haozı'dan görevi devralacak.

- Çin'in uzay istasyonu "Tiengong"

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanındaki işbirliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımının engellemesi nedeniyle Dünya yörüngesinde kendi uzay istasyonunu kurdu.

Bir çekirdek modül, 2 laboratuvar modülünden oluşan ve uzay teleskobu eklenmesi planlanan Tiengong Uzay İstasyonu, Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu model alınarak inşa edildi.

İstasyonun ana parçası "Tienhı" (Göksel Uyum) çekirdek modülü 29 Nisan 2021, ilk laboratuvar modülü "Vıntien" (Gökleri Aramak) 24 Temmuz 2022, ikinci laboratuvar modülü "Mıngtien" (Gökleri Düşlemek) ise 31 Ekim 2022'de fırlatıldı.

Çekirdek modüle laboratuvar modüllerinin eklenmesiyle istasyonun "T" biçimli ana iskeleti tamamlanırken istasyon "uygulama ve geliştirme" aşamasına geçti.

"Şüntien" (Gökleri Dolaşmak) adı verilen uzay teleskobunun da ayrı bir modül olarak istasyona eklenmesi planlanıyor.

Üç kişilik taykonot ekibinin dönüşümlü görev yaptığı istasyona "Şıncou" (Kutsal Gemi) mekikleriyle personel, "Tiencou" (Gök Gemisi) mekikleriyle de ikmal malzemeleri taşınıyor.

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