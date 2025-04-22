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Çin'in 6. nesil savaş uçaklarının görüntüleri, yeni teknolojilere dair ipuçları veriyor

Yayınlanma Tarihi: 22.04.2025 13:03

"J-36" ve "J-50" olduğu tahmin edilen iki uçağın amatörlerce çekilen görüntülerinde bazı teknoloji ve tasarım özellikleri ayırt edilebiliyor.

Çin’in 6. nesil savaş uçaklarının görüntüleri, yeni teknolojilere dair ipuçları veriyor

Çin'in geliştirdiği 6. nesil savaş jeti modellerinin amatörlerce çekilen yeni fotoğraf ve görüntüleri, uçakların tasarımı ve teknolojik donanımlarına dair ipuçlarını barındırıyor.

Ülkenin güneybatısında Çıngdu Hava Aracı Sanayi Şirketi (CAIC) ve kuzeydoğusunda Şınyang Hava Aracı Şirketi (SAC) tarafından geliştirilen iki modele ait olduğu iddia edilen yeni fotoğraflar ve görüntüler sosyal medyada yayıldı.

CAIC'in geliştirdiği "J-36"nın, şirketin tesislerinin çevresinde yaptığı gayriresmi deneme uçuşlarında çekilen görüntülerde, mabet ağacı yaprağına benzer bir gövde ile uçlarında açılır kapakçıkların olduğu gövdeyle bütünleşik kanat tasarımı ayırt edilebiliyor.

Çin sosyal medyasında yayınlanan son videolardan birinde uçağın gökyüzünde kesin dönüşler ve manevralar yaptığı gözlendi. Askeri uzmanlar, kanat kapakçıklarının uçağın yatay manevra kabiliyetini artıracağı, bunların sayıca çok olmasının gelişkin bir uçuş kontrol sisteminin varlığına işaret ettiğini belirtti.

Öte yandan "J-36"nın üç motorlu olması, daha ağır bir gövdeyi ve silah yükünü taşıyabilecek bir model olarak geliştirildiğini gösteriyor.

- ABD ile aradaki fark kapanıyor

SAC'ın geliştirdiği, "J-50" olduğu tahmin edilen modelin görüntüleri ve fotoğraflarında ise sivri bir burun, lambda biçimli ve uçları sivri kanatlar dikkati çekiyor.

Yöney itkili iki motora sahip olduğu gözlenen J-50'nin F-22 Raptor ve J-20 jet uçaklarındaki gibi silah güverteleri yanda ve burnunun altında F-35 ve J-20'lere benzer elektro-optik bir ateşleme sisteminin hedefleyicisi olduğu sanılan opak bir çıkıntı bulunuyor.

ABD'de yayın yapan The War Zone internet sitesinin editörü Tyler Rogoway, Çin'in yeni nesil savaş uçaklarına dair ortaya çıkan görüntülerin, 6. nesil savaş uçağı geliştirme konusunda ABD'yi geride bıraktığı anlamına gelmediğini belirtti.

Rogoway, ABD'nin uzun yıllardır bu türden modellerin gayriresmi deneme uçuşlarını gerçekleştirdiğine dikkati çekti.

Ancak görüntülerin Çin'in savaş uçağı tasarımı ve imalatı kabiliyetlerini kısa sürede geliştirdiğine ve bu alandaki ilerlemenin daha hızlanacağına işaret ettiğini vurgulayan Rogoway, "Bir diğer deyişle, aradaki fark kapanıyor." ifadesini kullandı.

ABD Hava Kuvvetleri, Yeni Nesil Hava Hakimiyeti/NGAD (Next Generation Air Dominance) programı kapsamında yıllardır deneysel uçak testleri yapıyor. ABD Başkanı Donald Trump, 21 Mart'ta, 6. nesil savaş uçağı modeli F-47'nin Boeing firması tarafından geliştirileceğini duyurmuştu.

ABD Donanması da "F/A-XX" adı verilen 6. nesil savaş uçağı seçimini yakında açıklayacak.

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