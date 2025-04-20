Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Bilim-Teknoloji Çin, "Şıyan" sınıfı deney ve gözlem uydularını fırlattı

Çin, "Şıyan" sınıfı deney ve gözlem uydularını fırlattı

Yayınlanma Tarihi: 20.04.2025 10:49

Çin, uydu teknolojisi testleri ile yer ve uzay çevresi gözlemleri için tasarladığı "Şıyan" sınıfı 6 uyduyu uzaya gönderdi.

Çin, Şıyan sınıfı deney ve gözlem uydularını fırlattı

Xinhua'nın haberine göre, "Şıyan-27" uydu grubu, Long March 6 roketiyle Şanşi eyaletindeki Tayyüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uyduların planlanan yörünge konumuna yerleştiği fırlatış, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 570'inci başarılı taşıma görevi oldu.

Uyduların, uzay çevresi gözlemleri ve bağlantılı teknolojilerin testlerinde kullanılması planlanıyor.

Adı Çince "deney" anlamına gelen Şıyan uyduları, yörünge teknolojilerinin test edilmesinin yanı sıra yer görüntüleme ve uzay çevresinin izlenmesinde kullanılıyor.

İlki 2004'te uzaya yollanan Şıyan uydularından halen 45'i yörüngede aktif halde bulunuyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Şanşi Çin Tayyüen Uydu Merkezi Long March

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

İslam Sanatına Adanmış Bir Ömür: Titus Burckhardt

İslam Sanatına Adanmış Bir Ömür: Titus Burckhardt

İran çıkmazının ifrat ve tefrit basamakları

İran çıkmazının ifrat ve tefrit basamakları

Cemre Çarşısı’yla alışveriş kapılarını iyiliğe açıyor

Cemre Çarşısı'yla alışveriş kapılarını iyiliğe açıyor

Manhattan Projesi: Karanlık Çağın Başlangıcı

Manhattan Projesi: Karanlık Çağın Başlangıcı

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Gazze’deki Sağlık Bakanlığından hastane saldırısı sonrası uluslararası topluma çağrı:

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından hastane saldırısı sonrası uluslararası topluma çağrı:

Filistin - İsrail Çatışması’na dair bilmeniz gereken kavramlar

Filistin - İsrail Çatışması'na dair bilmeniz gereken kavramlar

Siyonist saldırıların gölgesinde 5 Nisan Filistin Çocuk Günü

Siyonist saldırıların gölgesinde 5 Nisan "Filistin Çocuk Günü"

Uludağ’da kapatılan bir otelde çıkan yangın çıktı

Uludağ'da kapatılan bir otelde çıkan yangın çıktı

>