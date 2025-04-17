Dijital oyunlarda veri güvenliği İstanbul’daki sempozyumda tartışıldı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) ile Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) işbirliğinde "Dijital Oyunlar ve Kişisel Verilerin Korunması Sempozyumu" düzenlendi.

Üniversitenin Haliç Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen sempozyumda, dijital oyun sektörünün bireyler üzerindeki etkileri ile kişisel verilerin korunmasına yönelik hukuki, etik ve teknolojik boyutlar ele alındı.

Sempozyumun açılışında konuşan KVKK Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, dijital oyunların artık sadece eğlence aracı değil, bireylerin sosyalleştiği, etkileşim kurduğu ve dijital becerilerini geliştirdiği çok yönlü platformlara dönüştüğünü söyledi.

Bu alanın sadece çocuk ve gençlerle sınırlı olmadığını, yetişkinlerin de dijital oyunların aktif kullanıcıları arasında yer aldığını aktaran Bilir, "2023 yılında yapılan bir araştırma, ülkemizde 40 milyonu aşkın aktif mobil oyuncu olduğunu gösteriyor. Bu kadar yaygın bir kullanım alanı, beraberinde kişisel verilerin korunması gibi önemli meseleleri de gündeme taşıyor." dedi.

Prof. Dr. Bilir, dijital oyunların, kullanıcıların kimlik bilgileri, IP adresleri, konum verileri, ses ve görüntü kayıtları gibi çok çeşitli kişisel verilerini işleyebildiğini, ayrıca oyuncuların tercihleri ve davranışsal özelliklerinin de bu kapsamda toplanabildiğini vurguladı.

Bu durumun oyun sektörünü yalnızca teknik değil, aynı zamanda etik ve hukuki sorumlulukları da taşıması gereken bir alan haline getirdiğini kaydeden Bilir, "Çünkü yoğun veri işleme süreçleri, doğru yönetilmediği takdirde kullanıcı mahremiyetini tehdit edebilir." ifadesini kullandı.

- "Dijital oyun platformları yükümlülüklerini yerine getirmeli"

Bilir, kişisel veri işleme faaliyetleri yürüten dijital oyun platformlarının, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında birtakım yükümlülükleri yerine getirmelerinin beklendiğinin altını çizerek, bu yükümlülükler arasında temel veri koruma ilkelerine uygunluk, veri işleme şartlarına uyum, gerektiğinde hukuka uygun açık rıza alınması, veri güvenliğinin sağlanması ve kullanıcıların bilgilendirilmesi gibi konuların yer aldığını dile getirdi.

Faruk Bilir, bu noktada KVKK'nin rolünün yalnızca idari yaptırımları uygulamakla sınırlı olmadığını, aynı zamanda bilgilendirici ve yönlendirici bir misyon da taşıdığını vurguladı.

Etik yaklaşımın, kullanıcının mahremiyetine en üst düzeyde saygı göstermeyi gerektirdiğini belirten Bilir, "Bu doğrultuda oyun platformlarının 'Yasalar neye izin veriyor?' sorusuyla birlikte 'Kullanıcının gizliliğini en iyi nasıl korurum?' anlayışıyla hareket etmesi gerekir. Bu noktada 'tasarımdan itibaren mahremiyet' ilkesi oldukça önemlidir. Ayrıca, kullanıcının aydınlatılması, şeffaf veri işleme politikaları ve veri minimizasyonu gibi adımlar etik yaklaşımın göstergesidir." diye konuştu.

Dijital oyunların en yoğun kullanıcı kitlesinin çocuklar ve gençlerden oluştuğunu aktaran Bilir, "Bu durum onların hem eğlenceli hem de öğretici dünyayla temasını sağlarken, aynı zamanda ciddi risk alanını da beraberinde getiriyor. Çocuklarımızın ve gençlerimizin dijital oyunlarla güvenli şekilde buluşması, sadece bugün için değil, aynı zamanda güvenli dijital geleceğin inşası açısından da büyük önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Dünyanın dört bir yanında binlerce veri dijital oyun evrenine dahil olmakta"

FSMVÜ Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek de dijitalleşmenin birey ve toplum üzerindeki etkilerine dikkati çekerek, "Bilgi, dijitalleşmenin hızına paralel olarak şekil değiştiriyor, toplumları, bireyleri ve tüm alışkanlıkları derinden etkiliyor. Bir zamanlar sokaklarda oynanan oyunlar, bugün devasa endüstriye dönüşmüş durumda." dedi.

Dijital oyunların artık sadece eğlence aracı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Şimşek, "Dijital platformlar da milyonlarca insanı buluşturan, sınırları aşan, hatta kültürler arası etkileşim sağlayan endüstriye dönüşmüş durumda. Artık öyle bir noktadayız ki şu anda bile dünyanın dört bir yanında binlerce veri dijital oyun evrenine dahil olmakta." bilgisini paylaştı.

Şimşek, dijital oyunların sosyolojik, psikolojik ve hukuki boyutlarının da olduğuna değinerek, "2026 yılı itibarıyla dünya genelinde dijital oyuncu sayısının 3,79 milyara ulaşması beklenmektedir. Türkiye'de ise yaklaşık 40 milyon aktif oyuncu bulunmakta. Bu büyümenin arkasında rekabet, öğrenme, etkileşim, dönüşüm gibi olumlu kavramlar kadar etik sorunlar, veri güvenliği açıkları, bağımlılık, hukuki boşluklar da yer almaktadır." ifadelerini kullandı.

- "'Oyna ama güvenli oyna' ilkesi hayati öneme sahip"

Dijital oyunların kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve aktarılması gibi hassas süreçleri barındırdığına işaret eden Şimşek, "Bu nedenle 'Oyna ama güvenli oyna' ilkesi artık hayati öneme sahiptir. Dijital oyunlarla kişisel verilerin korunması adeta birbirinden ayrılmaz hale gelmiş, her biri diğerinin anlaşılması için vazgeçilmez unsur olmuştur." şeklinde konuştu.

Teknolojiyle etik arasındaki dengenin gelecek dönemin önemli tartışma alanlarından biri olacağını söyleyen Şimşek, bu tür sempozyumların gelecek açısından büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.

Bugün sona erecek sempozyuma, akademisyenler, hukukçular, yazılım uzmanları ve öğrenciler katıldı.

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