Eski Meta çalışanı, şirketi ABD ulusal güvenliğini tehlikeye atmakla suçladı

Axios'un haberinde, şirketin Çin politikalarını yürüten ekipte yer alan eski küresel kamu politikası direktörlerinden Wynn-Williams'ın ABD Senatosunun alt komitesine sunacağı ifade incelendi.

İfadesinde, Meta'nın Facebook adlı uygulama üzerinden Çin pazarına girmeyi hedeflediğini belirten Wynn-Williams, şirketin, bu süreçte iktidardaki Çin Komünist Partisinin talepleri doğrultusunda muhalif içeriklere sansür uyguladığını öne sürdü.

Wynn-Williams, şirketi, ABD'de yaşayan Çinli muhaliflerin hesaplarını erişime kapatarak ve aralarında ABD vatandaşlarının da bulunduğu kullanıcıların verilerini Pekin yönetimiyle paylaşarak ABD ulusal güvenliğini tehlikeye atmakla itham etti.

Meta'nın, "Aldrin" adını verdiği projeyle, yürürlükteki sansür ve düzenlemeleri aşarak Çin'de "gizli şekilde" operasyon kurmayı hedeflediğini ileri süren Wynn-Williams, bu kapsamda, şirketin üst düzey yöneticilerinin 2015'te Çinli yetkililerle bir araya geldiğini hatta onlara yapay zeka konusunda brifing verdiğini de iddia etti.

Diğer yandan, şirketin sözcülerinden Andy Stone, yaptığı açıklamada, Wynn-Williams'ın ifadesinin "gerçeklikten kopuk ve yanlış iddialarla dolu" olduğunu savundu.

Wynn-Williams, bugün Senato'nun suç ve terörle mücadele alt komitesinin oturumunda ifade verecek.

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