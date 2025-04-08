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Anasayfa Bilim-Teknoloji Arkeolojik tekstil ürünleri için geliştirilen "temizlik cihazı" patent aldı

Arkeolojik tekstil ürünleri için geliştirilen "temizlik cihazı" patent aldı

Yayınlanma Tarihi: Nisan 08, 2025 12:24

Ege Üniversitesi (EÜ) öncülüğünde yürütülen çalışmayla, arkeolojik kazılarda bulunan hassas tekstil malzemelerinin zarar görmeden temizlenmesine olanak sağlayan cihaz geliştirildi.

Arkeolojik tekstil ürünleri için geliştirilen temizlik cihazı patent aldı

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, proje EÜ ev sahipliğinde, Slovenya'daki Ljubljana Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve Mardin Artuklu Üniversitesi öğretim üyelerinin işbirliğiyle hayata geçirildi.

EÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Sağlamtimur'un Başur Höyük'te yürüttüğü çalışmalar sırasında ortaya çıkarılan tekstil malzemelerini inceleyen Prof. Dr. Gamze Süpüren Mengüç, Prof. Dr. Andrej Demsar ve multidisipliner araştırma grubu tarafından tasarlanan cihaz, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil belgesi verilmesine hak kazandı.

Araştırma ekibinde Doç. Dr. Serkan Boz, Dr. Fatma Gündüz Balpetek, Dr. İnan Aydoğan, Dr. Metin Batıhan, Arkeolog Öznur Özmen Batıhan, Dr. Mirjam Leskovsek ve Dr. Barbara Goljiaj yer aldı.

- "Zarar vermeden temizlemek mümkün olacak"

Geliştirilen cihazın kültürel mirasın korunmasına önemli katkı sağlayacağı belirtilen açıklamada, "Bu cihaz sayesinde arkeolojik tekstil malzemeleri zarar görmeden temizlenebilecek. Uluslararası ve üniversitelerarası işbirliğiyle yürütülen bu çalışma, kültürel mirasın korunmasına önemli bir katkı sağlayacak." ifadeleri kullanıldı.

Cihazın, müzeler, restorasyon laboratuvarları ve arkeoloji ekipleri tarafından yaygın olarak kullanılması bekleniyor.

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Slovenya Ljubljana Üniversitesi Gamze Süpüren Mengüç Mardin Artuklu Üniversitesi ege üniversitesi Barbara Goljiaj Mirjam Leskovsek Metin Batıhan İnan Aydoğan Serkan Boz

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