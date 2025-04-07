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Anasayfa Bilim-Teknoloji Alev ve kesiklere karşı koruyucu eldiven geliştirildi

Alev ve kesiklere karşı koruyucu eldiven geliştirildi

Yayınlanma Tarihi: Nisan 07, 2025 11:47

Ege Üniversitesi (EÜ) Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümünden akademisyenler ısı, alev ve mekanik risklere karşı koruyucu eldiven tasarladı.

Alev ve kesiklere karşı koruyucu eldiven geliştirildi

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Doç. Dr. Mustafa Ertekin'in yürütücüsü olduğu "Isıya, Aleve ve Mekanik Risklere Karşı Dayanıklı Yüksek Performanslı Koruyucu Eldivenlerin Geliştirilmesi" projesi hazırlandı.

TÜBİTAK tarafından destek almaya hak kazanan proje kapsamında ısı, alev ve mekanik risklere karşı koruyucu eldiven geliştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Mustafa Ertekin, proje kapsamında, farklı malzemelerin bir arada kullanılmasıyla dayanıklılık ve fonksiyonellik özelliklerini sağlayan alev ve kesmeye karşı dayanıklı eldivenler tasarlandıklarını belirtti.

Eldivenin dokusunun, kullanıcıda normal bir tekstil malzemesi hissi uyandırdığını aktaran Ertekin, "Bu özellik, kesilmeye karşı yüksek dayanım sağlayan aramid lifleri sayesinde elde edilmiştir. Aramid elyafları, kesilmeye karşı dirençli olmaları ve güç tutuşur özellikleriyle bilinir. Özellikle para-aramid lifleri, yüksek kesme dayanımı gerektiren uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Geliştirilen eldiven, günlük kullanımda akrilik veya yün eldivenler kadar esnek olup, çalışma sırasında hareket kabiliyetini kısıtlamaz." ifadelerini kullandı.

Ertekin, eldivenin aynı zamanda ani kesilmelere karşı koruma sağlayarak iş güvenliği açısından önemli bir avantaj sunduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Eldivenin uzun ömürlü olabilmesi için kullanılmadığı zaman doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmaması önerilir. Bu çalışmada, yüzde yüz para-aramid ve meta-aramid ipliklerin yanı sıra özlü iplik yapısına sahip ipliklerle de eldivenler üretilmiştir. Örneğin, cam elyaf, doğrudan tene temas ettiğinde cilt irritasyonuna neden olabilir. Ancak, bu çalışmada filament olarak özden beslenen özlü iplik kullanılarak cilt tahrişi riski ortadan kaldırılmış ve aynı zamanda örme işlemi sırasında cam elyafının kırılma riski azaltılmıştır."

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da ekibi tebrik ederek, bilim ve teknoloji alanındaki yenilikçi çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

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ege üniversitesi Necdet Budak TÜBİTAK

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