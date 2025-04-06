ByteDance: ABD ile TikTok arasındaki anlaşma Çin yasalarına göre olmalı

ABD'de TikTok'un güvenilirliğine ilişkin tartışmalar sürerken ByteDance, uygulama üzerinden konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Uygulamanın ABD'deki akıbetine dair müzakerelerin sürdüğü belirtilen açıklamada, ABD tarafıyla çözüme kavuşturulması gereken meselelerin bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, ABD ile Çin arasında henüz uzlaşmaya varılmadığı kaydedilerek, herhangi bir anlaşmanın Çin yasalarına göre onaya tabi tutulması gerektiği vurgulandı.

TikTok, Amerikan firmasına satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören yasa uyarınca 19 Ocak'ta bu ülkede kullanıma kapatılmış, aynı gün yeniden erişime açılmıştı.

ABD Başkanı Trump, görevdeki ilk gününde bu yasanın uygulanmasının 75 günlüğüne askıya alınması talimatını içeren kararnameyi imzalamış, dün de bu süreyi 75 gün uzatmıştı.

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