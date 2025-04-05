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STM, milli deniz platformlarını ve İHA sistemlerini Hırvatistan'da sergileyecek

Yayınlanma Tarihi: Nisan 05, 2025 10:58

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz: "Avrupa'daki iş birliklerimizi daha da ileri taşımayı ve ihracatlarımızı sürdürmeyi hedefliyoruz."

STM, milli deniz platformlarını ve İHA sistemlerini Hırvatistan’da sergileyecek

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, milli savaş gemilerini ve taktik mini İHA sistemlerini Hırvatistan'da gerçekleştirilecek Adriyatik Savunma ve Havacılık Fuarı ASDA-2025'te sergileyecek.

STM'den yapılan açıklamaya göre, STM, Adriyatik bölgesinin önemli savunma fuarlarından biri olan ve bu yıl 8-10 Nisan tarihleri arasında Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenecek ASDA-2025'e katılım sağlayacak.

STM, ana yüklenicisi olduğu ve Türk Donanması'na teslimini gerçekleştirdiği, MİLGEM İstif Sınıfı projesinin ilk gemisi, Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İSTANBUL'u (F-515) fuarda sergileyecek.

STM'nin kritik görevler üstlendiği ve bugüne kadar Türk Donanması'na 4 adet teslimi gerçekleştirilen Türkiye'nin milli korvet projesi Ada sınıfı, Türkiye'nin özel harekat ve hücum maksatlı ilk milli denizaltı tasarımı STM500, İnsansız Otonom Sualtı (İOSA) Aracı STM NETA da fuarda yerini alacak.

Taktik mini İHA'da Türkiye'de ve dünyada öncü sistemler geliştiren STM, üç farklı kıtada 10'dan fazla ülkeye ihraç edilen Türkiye'nin ilk milli vurucu İHA'sı KARGU'yu anti-personel ve zırh delici mühimmat başlığı ile fuar katılımcılarının beğenisine sunacak.

STM, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine giren, terörle mücadelede aktif olarak kullanılan ve ihracat başarıları yakalayan gözcü İHA TOGAN ile mühimmat bırakan İHA BOYGA'yı da Adriyatik Bölgesi ile buluşturacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, Türkiye'nin askeri denizcilik alanındaki mühendislik çözümlerinin küresel ölçekte tercih edildiğini belirterek, sahip oldukları mühendislik gücüyle Avrupa'dan Asya Pasifik'e uzanan coğrafyada donanmaların güvenilir ortağı olduklarını ifade etti.

NATO ve AB üyesi Portekiz Deniz Kuvvetleri için geliştirecekleri lojistik destek gemisi ihracatının Avrupa'da çok ses getirdiğini aktaran Güleryüz, şunları kaydetti:

"Ukrayna donanması için inşasına devam ettiğimiz iki adet korvet ile Avrupa'ya ilk korvet ihracatımızı, Malezya Kraliyet Donanması için Ada sınıfı tasarımına dayalı geliştirdiğimiz üç korvet ile de ülkemizin Asya Pasifik bölgesine ilk korvet ihracatına imza attık. Bu başarılarımızın bir yansıması olarak, Adriyatik bölgesinin önemli savunma etkinliği ASDA 2025'te, modern deniz platformlarımızı ve savaş ortamında kanıtlanmış ve 3 farklı kıtada ihraç edilmiş taktik mini İHA sistemlerimizi tanıtarak, Avrupa'daki iş birliklerimizi daha da ileri taşımayı ve ihracatlarımızı sürdürmeyi hedefliyoruz."

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Avrupa Hırvatistan Adriyatik bölgesinin Asya Pasifik Türk Donanması

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