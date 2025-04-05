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Savunma ve havacılık ihracatı mart ayında tarihi rekor kırdı

Yayınlanma Tarihi: Nisan 05, 2025 10:58

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün: "Hem büyük ölçekli şirketlerimizi hem de KOBİ'erimizi kucaklayan, ihracat yapan şirket sayımızı arttıran ve ihracatı tüm sektör için sürdürülebilirlik çıpası haline getiren uluslararası faaliyetlerle devam edeceğiz."

Savunma ve havacılık ihracatı mart ayında tarihi rekor kırdı

Savunma ve havacılık ihracatı, martta yıllık bazda yüzde 147'lik artışla 884 milyon dolara ulaştı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün X hesabından güncel savunma ve havacılık ihracatına dair detayları paylaştı.

Görgün, savunma ve havacılık ihracatının mart ayında geçen yılın mart ayına göre yüzde 147'lik tarihi bir artış rekoru kaydederek 358 milyon dolardan 884 milyon dolara yükseldiğini bildirdi.

Yılın ilk çeyreğindeki sektörel ihracatın ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72 artışla 1,7 milyar dolara ulaştığının altını çizen Görgün, şunları kaydetti:

"Savunma ve Havacılık sanayii mart ayında ihracat rekoru kırdı. SSB ihracat stratejisindeki temel hedef yüksek katma değerli ürünlerin ihracatında kalıcı bir artış trendi sağladı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, dünyanın dört bir yanında yürüttüğümüz kesintisiz uluslararası iş birliği faaliyetlerinin de etkisiyle, şirketlerimiz belli bir bölgeye değil, dünyanın neredeyse tamamına ihracat yapabilir hale geldi. Önümüzdeki dönemde SSB olarak, hem büyük ölçekli şirketlerimizi hem de KOBİ'erimizi kucaklayan, ihracat yapan şirket sayımızı arttıran ve ihracatı tüm sektör için sürdürülebilirlik çıpası haline getiren uluslararası faaliyetlerle devam edeceğiz."

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Recep Tayyip Erdoğan Haluk Gör Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii savunma ve havacılık sanayi Haluk Görgün

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