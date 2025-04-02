Hava araçlarıyla ilgili yapay zeka destekli batarya geliştirildi

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) destek alan SAÜ Elektrik ve Elektronik Bölümü yüksek lisans öğrencisi Karakoç'un, Sakarya Teknokent bünyesinde kurduğu MTK Uzay ve Savunma Teknolojileri AŞ tarafından "BATTAI" projesi geliştirildi.

Farklı pil hücreleri kullanılan yapay zeka destekli çalışmayla, hava araçlarının kalkış ve manevra hareketleri sırasındaki zorlanmaların ortadan kaldırılması planlanıyor. Bataryaların, test aşamasını geçtikten sonra savunma sanayisinde elektrikli hava ve kara araçlarında kullanılması öngörülüyor.

SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, AA muhabirine, Sakarya Teknokent'in bünyesinde barındırdığı 126 firma ve 995 AR-GE personeliyle, teknoloji ve inovasyon alanında önemli çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Firmaların 34'ünün "Füzyon Kuluçka Merkezi"nde faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Al, "Merkez, üniversitemizin de desteğiyle sanayi, makine teçhizat, teknoloji, savunma, yazılım, tarım, sağlık, ilaç ve biyoteknoloji gibi farklı alanlarda genç girişimcilerimizin yenilikçi fikirlerinin hayata geçirilmesine aracılık etmektedir." dedi.

Al, batarya projesinin hayırlı olmasını temenni ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Proje, hibrit batarya tasarımı ve akıllı batarya kontrol sistemi ile uzay ve hava sistemleri, insansız hava ve kara araçları için yüksek güç ve enerji verimliliği sunmakta. Yapay zeka destekli yönetim sistemi aracılığıyla da özellikle kritik görevlerde, kesintisiz enerji akışı ve performans optimizasyonu sağlayarak savunma alanına teknolojik yenilik katmaktadır."

- "Uzun ömür ve verimde artış sağlamış olduk"

Mert Karakoç, KOSGEB'in AR-GE inovasyon destek programı kapsamında aldıkları destek sayesinde projenin ön prototip ürünlerini yaptıklarını belirtti.

Farklı pil hücrelerini kullanarak yüksek güç ve enerji yoğunluğu elde edebilen bir sistem oluşturduklarını anlatan Karakoç, "Yapay zeka destekli BMS ve batarya kontrol sistemiyle kontrol ediyoruz. Bu sayede yüksek güç ve enerji yoğunluğuyla uzun ömür ve verimde artış sağlamış olduk. Bu proje sayesinde hava araçları ilk kalkış anında bataryayı zorlamayacak ve manevralarını hızlı şekilde yapabilecek." diye konuştu.

Karakoç, projeyi, Sakarya Teknokent bünyesinde KOSGEB ve TÜBİTAK destekleriyle sürdürdüklerine değinerek, "Şu an Türkiye ve dünyada tam eş değer muadili yok. Dünyada birkaç firma üzerine çalışıyor fakat Türkiye'de henüz çalışan firma yok. Biz prototipi bitirdik, şu an test aşamasındayız. Hem savunma sanayisi hem sivil hayatta kullanılmak üzere testler devam ediyor. 2026 yılı içerisinde seri üretime geçmeyi planlıyoruz." dedi.

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