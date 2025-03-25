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Anasayfa Bilim-Teknoloji Yakın hava savunma sistemi LEVENT'in atış testleri başarıyla sürüyor

Yakın hava savunma sistemi LEVENT'in atış testleri başarıyla sürüyor

Yayınlanma Tarihi: Mart 25, 2025 14:54

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci: "Yakın hava savunmamızın omurgası olarak Mavi Vatanımızı gece gündüz koruyacak LEVENT'imizin test atışı başarıyla gerçekleştirildi."

Yakın hava savunma sistemi LEVENT’in atış testleri başarıyla sürüyor

ROKETSAN'ın milli ve yerli imkanlarla geliştirdiği LEVENT yakın hava savunma sisteminin, deniz platformundan ilk kez yapılan test atışı başarıyla tamamlandı.

ROKETSAN'dan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl ilk atışlı test faaliyeti gerçekleştirilen LEVENT yakın hava savunma sistemi, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Beykoz'a entegre edilerek ilk kez bir deniz platformundan ateşlendi.

Böylece, Mavi Vatan'da yakın hava savunmasının etkin imha gücü olacak LEVENT'in bir test atışı daha başarıyla tamamlandı.

Türkiye'nin entegre katmanlı hava savunmasını sağlayacak Çelik Kubbe projesinde de kritik bir rol oynayacak olan LEVENT yakın hava savunma sisteminin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait su üstü platformlarının yakın hava savunmasını sağlayacak.

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, X hesabındaki paylaşımında, "Bu güç bize cesur LEVENT'lerimizden miras. Yakın hava savunmamızın omurgası olarak Mavi Vatanımızı gece gündüz koruyacak LEVENT'imizin test atışı başarıyla gerçekleştirildi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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Türk Deniz Kuvvetleri Deniz Kuvvetleri Komutanlığı TCG BEYKOZ Türkiye Çelik Kubbe mavi vatan Murat İkinci

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