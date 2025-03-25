Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Bilim-Teknoloji TEKNOFEST KKTC'ye 47 bin yarışmacı başvurdu

TEKNOFEST KKTC'ye 47 bin yarışmacı başvurdu

Yayınlanma Tarihi: Mart 25, 2025 14:54

Festival kapsamında 7 ana kategori ve 14 alt kategoride teknoloji yarışmaları düzenlenecek.

TEKNOFEST KKTC’ye 47 bin yarışmacı başvurdu

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğü ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı himayesinde 1-4 Mayıs tarihlerinde eski Ercan Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST KKTC'ye 15 binden fazla takım ve 47 bin yarışmacı başvurdu.

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, festival, bu kez KKTC'de teknoloji tutkunlarını ağırlamaya hazırlanıyor.

TEKNOFEST KKTC'ye hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen 15 binden fazla takım ve 47 bin yarışmacı başvuruda bulundu.

7 ana kategori ve 14 alt kategoride düzenlenecek teknoloji yarışmalarıyla yenilikçi fikirlerin sergileneceği festival, bilimin ve teknolojinin geleceğine yön verecek öğrencileri, girişimcileri ve teknoloji meraklılarını buluşturacak.

Lefkoşa'daki eski Ercan Havalimanı'nda 1-4 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek TEKNOFEST KKTC'de; hava araçları sergisi, planetaryum, KKTC dijital deneyim alanı, pedallı uçuş etkinliği, sahne gösterileri gibi birçok etkinlik yer alacak.

Festivaldeki "ilk uçuş" etkinliğiyle öğrenciler ilk kez uçuş heyecanını yaşayacak.

TEKNOFEST KKTC'de hava gösterileri de yapılacak. SOLOTÜRK, Türk Yıldızları, F-4 savaş uçakları, ATAK helikopteri, Hürkuş, ANKA 3, Bayraktar TB2 ve TB3 festivalde yer alacak.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
SOLOTÜRK Türk Yıldızları ATAK helikopteri Hürkuş BAYRAKTAR TB2 Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (3 Vakfı ANKA 3 F 4 savaş uçakları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ( Lefkoşa TB3 KKTC dijital deneyim alanı TEKNOFEST KKTC Teknofest

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Doğu Türkistan’da Ramazan Nasıl Geçiyor? I Münevver Özuygur anlatıyor

Doğu Türkistan'da Ramazan Nasıl Geçiyor? I Münevver Özuygur anlatıyor

Çocuklarımıza medeniyetimizi, maneviyatımızı ve tarih bilincini yeterince öğretiyor muyuz?

Çocuklarımıza medeniyetimizi, maneviyatımızı ve tarih bilincini yeterince öğretiyor muyuz?

Kafkasya’nın simge camileri

Kafkasya'nın simge camileri

Hayatımızı şekillendiren güç: Niyet etmek

Hayatımızı şekillendiren güç: Niyet etmek

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Çocuklarımıza medeniyetimizi, maneviyatımızı ve tarih bilincini yeterince öğretiyor muyuz?

Çocuklarımıza medeniyetimizi, maneviyatımızı ve tarih bilincini yeterince öğretiyor muyuz?

İsrail karşısında kainatın dili

İsrail karşısında kainatın dili

Siyonistler ateşkesi bozdu: Sahur vakti Gazze’de katliam

Siyonistler ateşkesi bozdu: Sahur vakti Gazze'de katliam

>