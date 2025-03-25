Microsoft, siber güvenlik hizmetlerini yapay zeka araçlarıyla geliştiriyor

Microsoft'un internet sitesinde yer alan açıklamada, güvenlik hizmeti Security Copilot'un, yapay zeka sistemleriyle çalışan bir dizi araçla geliştirildiği bildirildi.

Bazı zorlayıcı ve tekrarlayan görevler konusunda siber güvenlik ekiplerine otonom şekilde yardımcı olmak üzere 11 yeni yapay zeka temelli yazılım bileşeni tasarlandığı belirtilen açıklamada, bu araçlardan 6'sının nisan ayında deneme sürümüyle kullanıma sunulacağı aktarıldı.

Açıklamada, araçların oltalama, veri kaybı uyarılarını işleme, kritik olayları önceleme ve güvenlik açıklarını izleme gibi görevlere odaklanacağı ifade edildi.

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