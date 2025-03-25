Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Bilim-Teknoloji Microsoft, siber güvenlik hizmetlerini yapay zeka araçlarıyla geliştiriyor

Microsoft, siber güvenlik hizmetlerini yapay zeka araçlarıyla geliştiriyor

Yayınlanma Tarihi: Mart 25, 2025 14:54

ABD'li teknoloji şirketi Microsoft, siber güvenlik ekipleri için zorlayıcı ve tekrarlayan görevlerden bazılarını hafifletmek amacıyla Security Copilot hizmetine 11 yeni yapay zeka temelli araç ekleyeceğini duyurdu.

Microsoft, siber güvenlik hizmetlerini yapay zeka araçlarıyla geliştiriyor

Microsoft'un internet sitesinde yer alan açıklamada, güvenlik hizmeti Security Copilot'un, yapay zeka sistemleriyle çalışan bir dizi araçla geliştirildiği bildirildi.

Bazı zorlayıcı ve tekrarlayan görevler konusunda siber güvenlik ekiplerine otonom şekilde yardımcı olmak üzere 11 yeni yapay zeka temelli yazılım bileşeni tasarlandığı belirtilen açıklamada, bu araçlardan 6'sının nisan ayında deneme sürümüyle kullanıma sunulacağı aktarıldı.

Açıklamada, araçların oltalama, veri kaybı uyarılarını işleme, kritik olayları önceleme ve güvenlik açıklarını izleme gibi görevlere odaklanacağı ifade edildi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
ABD Security Copilot Microsoft

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Doğu Türkistan’da Ramazan Nasıl Geçiyor? I Münevver Özuygur anlatıyor

Doğu Türkistan'da Ramazan Nasıl Geçiyor? I Münevver Özuygur anlatıyor

Çocuklarımıza medeniyetimizi, maneviyatımızı ve tarih bilincini yeterince öğretiyor muyuz?

Çocuklarımıza medeniyetimizi, maneviyatımızı ve tarih bilincini yeterince öğretiyor muyuz?

Kafkasya’nın simge camileri

Kafkasya'nın simge camileri

Hayatımızı şekillendiren güç: Niyet etmek

Hayatımızı şekillendiren güç: Niyet etmek

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Çocuklarımıza medeniyetimizi, maneviyatımızı ve tarih bilincini yeterince öğretiyor muyuz?

Çocuklarımıza medeniyetimizi, maneviyatımızı ve tarih bilincini yeterince öğretiyor muyuz?

İsrail karşısında kainatın dili

İsrail karşısında kainatın dili

Siyonistler ateşkesi bozdu: Sahur vakti Gazze’de katliam

Siyonistler ateşkesi bozdu: Sahur vakti Gazze'de katliam

>