Microsoft, siber güvenlik hizmetlerini yapay zeka araçlarıyla geliştiriyor
Yayınlanma Tarihi: Mart 25, 2025 14:54
ABD'li teknoloji şirketi Microsoft, siber güvenlik ekipleri için zorlayıcı ve tekrarlayan görevlerden bazılarını hafifletmek amacıyla Security Copilot hizmetine 11 yeni yapay zeka temelli araç ekleyeceğini duyurdu.
Microsoft'un internet sitesinde yer alan açıklamada, güvenlik hizmeti Security Copilot'un, yapay zeka sistemleriyle çalışan bir dizi araçla geliştirildiği bildirildi.
Bazı zorlayıcı ve tekrarlayan görevler konusunda siber güvenlik ekiplerine otonom şekilde yardımcı olmak üzere 11 yeni yapay zeka temelli yazılım bileşeni tasarlandığı belirtilen açıklamada, bu araçlardan 6'sının nisan ayında deneme sürümüyle kullanıma sunulacağı aktarıldı.
Açıklamada, araçların oltalama, veri kaybı uyarılarını işleme, kritik olayları önceleme ve güvenlik açıklarını izleme gibi görevlere odaklanacağı ifade edildi.
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