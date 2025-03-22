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SOM-J seyir füzesi, su üstü hedefini ilk test atışında başarıyla vurdu

Yayınlanma Tarihi: Mart 22, 2025 12:18

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: "SOM-J, modern harp ortamında Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için etkin bir kuvvet çarpanı olacak ve uzun menzilden yüksek değerli hedeflerin etkisiz hale getirilmesini sağlayacak.

SOM-J seyir füzesi, su üstü hedefini ilk test atışında başarıyla vurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından geliştirilen SOM-J seyir füzesinin, su üstü bir platforma karşı yapılan ilk test atışında hedefi başarıyla vurduğunu bildirdi.

Kacır, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen SOM-J seyir füzesinin, su üstü bir platforma karşı yapılan ilk test atışında hedefi başarıyla vurduğunu belirten Kacır, "SOM-J, modern harp ortamında Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için etkin bir kuvvet çarpanı olacak ve uzun menzilden yüksek değerli hedeflerin etkisiz hale getirilmesini sağlayacak." ifadesini kullandı.

Kacır, füzenin özelliklerine ilişkin de bilgi verdiği paylaşımında, "Kara ve su üstü hedefler, veribağı ile atış sonrası kontrol (yeniden hedefleme, hedef güncelleme, görev iptali, yayını susturma), KAAN ve KIZILELMA gibi milli hava platformlarımıza uyum, kızılötesi arayıcı başlık, su üstü hedeflere karşı eniyilenmiş harp başlığı, düşük radar görünürlüğü... Caydırıcı gücü ve etkin taarruzuyla savunma sanayimizin oyun değiştiren unsurlarından biri olan SOM-J için kabiliyet artırımı devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Yarınlarımızı savunmak için güçlü adımlar atıyoruz"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün de konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, SOM-J'nin zorlu koşullarda su üstü hedefini başarıyla vurduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Güçlü irade, yüksek teknoloji, tam isabet. Yerli ve milli mühendisliğimizle geliştirilen bu akıllı mühimmat, milletimizin azmini, savunma sanayimizin geldiği noktayı ve geleceğe olan inancımızı gösteriyor. Göklerden gelen vuruş gücümüz, artık daha etkili, daha sessiz, daha isabetli. Kahraman ordumuz için sahada güç çarpanı olacak bu kritik kabiliyetin kazanımında emeği geçen ROKETSAN'ımızı, TÜBİTAK SAGE'yi, Başkanlığımız personelini, alt yüklenicilerimizi ve tüm paydaşlarımızı yürekten kutluyorum. Yarınlarımızı savunmak için bugün daha güçlü adımlar atıyoruz."

- SOM-J için kabiliyet artırımı devam ediyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında yapılan açıklamada da SOM-J'nin çok sayıda özelliğe sahip yeni nesil seyir füzesi olduğu bildirildi.

Caydırıcı gücü ve etkin taarruzuyla savunma sanayinin oyun değiştiren unsurlarından biri olan SOM-J için kabiliyet artırımının devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, "F-35 Müşterek Taarruz Uçağı (JSF), Uyumlu Hassas Güdümlü Akıllı Füze (HGAF), Tasarım-Geliştirme ve Prototip Üretim (SOM-J) Projesi, SSB idaresinde, ROKETSAN yükleniciliği ve TÜBİTAK SAGE ana alt yükleniciliğinde yürütülüyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, SOM-J Projesi kapsamında SOM-J füzesi ile F-16 uçağından su üstü hedefe karşı atış testi icra edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Atış kapsamında ve sonrasında, veribağı ile haberleşme ve kontrol, azami menzil, vuruş hassasiyeti ve su üstü hedeflere angajman yeteneklerinin gösterimi yapıldı. SOM-J, zorlayıcı rota ve manevra koşullarında azami menzil gereksinimi dahil tüm parametreleri yerine getirerek, su üstü hedefi başarıyla vurdu."

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