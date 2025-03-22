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Çin'in uzay istasyonundaki Şıncou-19 taykonot ekibi üçüncü uzay yürüyüşünü yaptı

Yayınlanma Tarihi: Mart 22, 2025 12:18

Çin'in Dünya yörüngesinde kurduğu Tiengong (Gök Sarayı) Uzay İstasyonu'ndaki Şıncou-19 taykonot ekibinin üçüncü uzay yürüyüşünü yaptığı bildirildi.

Çin’in uzay istasyonundaki Şıncou-19 taykonot ekibi üçüncü uzay yürüyüşünü yaptı

Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansından yapılan açıklamaya göre, taykonotlar Cay Şücı ve Song Lingdong, ekibin istasyon dışındaki üçüncü faaliyetini tamamladı. İstasyonda kalan taykonot Vang Haozı ise ekibe içerden destek sağladı.

Taykonot ekibi, yaklaşık 7 saat süren uzay yürüyüşünde istasyonun robotik kolunun yardımıyla bir dizi işlemi yerine getirdi.

Taykonotlar, istasyonun uzay enkazından korunması için gerekli aygıtların ve araç dışı diğer yardımcı donanımın kurulumunu gerçekleştirdi, kontrollerini yaptı.

Bu, uzay istasyonunda gerçekleştirilen 20'nci uzay yürüyüşü ve Şıncou-19 görevi kapsamında istasyona yollanan taykonot ekibinin üçüncü araç dışı etkinliği oldu.

30 Ekim 2024'te istasyona gönderilen Şıncou-19 taykonot ekibi, ilk uzay yürüyüşünü 17 Aralık 2024'te, ikinci uzay yürüyüşünü 21 Ocak 2025'te yapmıştı.

- Çin'in uzay istasyonu "Tiengong"

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanında işbirliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu programına katılımını engellemesi nedeniyle yörüngede kendi uzay istasyonunu kurmuştu.

Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülünden oluşan ve bir uzay teleskobunun eklenmesi planlanan "Tiengong" (Gök Sarayı) İstasyonu, Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu model alınarak inşa edildi.

İstasyonun ana parçası "Tienhı" (Göksel Uyum) adı verilen çekirdek modül 29 Nisan 2021'de, ilk laboratuvar modülü "Vıntien" (Gökleri Aramak) 24 Temmuz 2022'de, ikinci laboratuvar modülü "Mıngtien" (Gökleri Düşlemek) ise 31 Ekim 2022'de fırlatıldı.

Çekirdek modüle laboratuvar modüllerinin eklenmesiyle "T" biçimli ana iskeletinin kurulumu tamamlanan istasyon, "uygulama ve geliştirme aşamasına" geçti.

"Şüntien" (Gökleri Dolaşmak) adı verilen uzay teleskobunun da ayrı modül olarak istasyona eklenmesi planlanıyor.

3 kişilik taykonot ekibinin dönüşümlü görev yaptığı istasyona "Şıncou" (Kutsal Gemi) mekikleriyle personel, "Tiencou" (Gök Gemisi) mekikleriyle de ikmal malzemeleri taşınıyor.

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