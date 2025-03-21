Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Bilim-Teknoloji Çin, dünyanın en uzun mesafeli kuantum iletişimini gerçekleştirdi

Çin, dünyanın en uzun mesafeli kuantum iletişimini gerçekleştirdi

Yayınlanma Tarihi: Mart 21, 2025 09:55

Çinli bilim insanlarının öncülüğündeki bir uluslararası araştırma ekibi, Çin ile Güney Afrika arasında uydu aracılığıyla 12 bin 900 metre mesafeden kuantum iletişimini gerçekleştirerek bu alanda rekor kırdı.

Çin, dünyanın en uzun mesafeli kuantum iletişimini gerçekleştirdi

Xinhua ajansının haberine göre, Çin Teknoloji ve Bilim Üniversitesinden araştırmacılar, sonuçları Nature dergisinde yayımlanan deneyde, Jinan-1 teknoloji test uydusunu kullanarak Çin'deki yer istasyonundan Güney Afrika'daki yer istasyonuna gerçek zamanlı kuantum anahtar dağıtımı (QKD) yapmayı başardı.

Şifrelenmiş sinyalleri 12 bin 900 kilometre uzağa aktaran araştırmacılar, dünyanın en uzun mesafeli güvenli kuantum iletişimini gerçekleştirdi.

Deney, küresel ölçekte güvenli kuantum iletişimi potansiyelini göstermesi bakımından çığır açıcı görülüyor.

Çin Teknoloji ve Bilim Üniversitesinden araştırmacılar, 2022'de 833 kilometrelik fiber optik kablo üzerinde kuantum anahtar dağılımını gerçekleştirerek bu alanda rekor kırmıştı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Güney Afrika Çin Teknoloji ve Bilim Üniversitesinde Çin Nature Jinan

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Kalp ferahlığı: İnfak

Kalp ferahlığı: İnfak

Martin Luther King Amerika tarihinde neyi değiştirdi?

Martin Luther King Amerika tarihinde neyi değiştirdi?

Türk lehçelerinde Mart ayı

Türk lehçelerinde Mart ayı

İbn Haldun’un ufuk açan cümleleri

İbn Haldun'un ufuk açan cümleleri

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Siyonistler ateşkesi bozdu: Sahur vakti Gazze’de katliam

Siyonistler ateşkesi bozdu: Sahur vakti Gazze'de katliam

Bilim insanları çayın demlenme sırasında sudaki ağır metalleri büyük ölçüde azalttığını saptadı

Bilim insanları çayın demlenme sırasında sudaki ağır metalleri "büyük ölçüde" azalttığını saptadı

28 Şubat’ın psikolojik etkileri

28 Şubat'ın psikolojik etkileri

İnsan Haklarına Vurulan Postmodern Darbe: 28 Şubat

İnsan Haklarına Vurulan Postmodern Darbe: 28 Şubat

>