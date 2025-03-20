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Webb teleskobu ilk kez Güneş sistemi dışındaki bir gezegenin atmosferinde karbondioksidi görüntüledi

Yayınlanma Tarihi: Mart 20, 2025 09:57

James Webb Uzay Teleskobu (JWST), Güneş sistemi dışında bir gezegenin atmosferinde tespit edilen karbondioksidin ilk görüntülerini elde etti.

Webb teleskobu ilk kez Güneş sistemi dışındaki bir gezegenin atmosferinde karbondioksidi görüntüledi

Johns Hopkins Üniversitesinden astrofizikçiler, gezegen oluşumu araştırmaları için uzun süredir önemli bir hedef olan 130 ışık yılı mesafedeki çok gezegenli "HR 8799" sistemini gözlemledi.

Fotoğrafları çekmek için James Webb'in yıldızların etrafındaki uzak gezegenleri inceleyen koronagraf cihazını kullanan araştırmacılar, bu sayede Güneş sistemi dışındaki bir gezegenin atmosferinde bulunan karbondioksidin görüntülerini elde etti.

Bulgular ayrıca yaklaşık 30 milyon yaşındaki sistemin dört dev gezegeninin, Jüpiter ve Satürn gibi, yavaşça katı çekirdekler oluşturarak şekillendiğine dair güçlü kanıtlar sunuyor.

Araştırmanın yazarlarından William Balmer, "Bu tespit sayesinde, bu gezegenlerin atmosferlerinde karbon, oksijen ve demir gibi ağır elementlerin önemli bir kısmının bulunduğunu gösterdik." dedi.

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