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Anasayfa Bilim-Teknoloji "Blue Ghost" uzay aracının çektiği "Ay'da gün batımı" görüntüleri yayımlandı

"Blue Ghost" uzay aracının çektiği "Ay'da gün batımı" görüntüleri yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: Mart 20, 2025 09:57

ABD'li havacılık şirketi Firefly Aerospace'in "Blue Ghost" uzay aracının çektiği, Ay'daki gün batımının ilk yüksek çözünürlüklü görüntüleri yayımlandı.

Blue Ghost uzay aracının çektiği Ay’da gün batımı görüntüleri yayımlandı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA), Houston kentindeki Johnson Uzay Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, "Blue Ghost" aracının çektiği fotoğraflar kamuoyuna sunuldu.

NASA'nın Keşif ve Bilimsel Misyon Müdürlüğünden Sorumlu Yönetici Yardımcısı Joel Kearns, konuşmasında, "Bunlar Güneş'in batışının ve ardından ufukta karanlığa bürünüşünün ilk yüksek çözünürlüklü görüntüleri." dedi.

Kearns "güzel ve estetik" olarak nitelendirdiği fotoğraf karelerinin yakın vadede uzmanlar tarafından incelemesinin, mevcut verilerle karşılaştırmasının ve sonuç önerilmesinin beklendiğini söyledi.

Dünya ile Venüs'ün de görülebildiği iki görüntü, Güneş'in yaklaşık yarısının battığı sırada parıltının Ay'ın ufku boyunca yayıldığını gösteriyor.
Fotoğrafların, bilim çevrelerinde "gizemli olay" olarak kabul edilen Ay'ın ufuk parıltısı hakkında bilim insanlarına mevcut verilere kıyasla daha fazla ipucu sunabileceği aktarılıyor.

Firefly Aerospace Üst Yöneticisi (CEO) Jason Kimde konuşmasında "(Şirket) Ticari olarak ilk kez tam anlamıyla başarılı bir Ay inişini gerçekleştirmiş olmaktan büyük gurur duyuyor." dedi.

- Uzay aracı

Blue Ghost, toz toplamak ve yüzeyin sıcaklığını ölçmek için 15 Ocak'ta, ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılmıştı.
2 Mart'ta Ay'ın en kuzeydoğu ucuna inen uzay aracının kargosunda NASA için matkap, vakum dahil bilim ve teknoloji ekipmanları taşıdığı biliniyor.

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Firefly Aerospace ABD Havacılık ve Uzay Ajansı Houston Johnson Uzay Merkezi Joel Kearns Jason Kimde

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