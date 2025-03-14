Türk Bilim insanlarının güney kutup rotası: Antarktika

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda gerçekleştirilen 9. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katılan ekip, 34 gün süren yolculuklarının ardından yurda döndü.

Öte yandan sefer sırasında görülen buzulların, buzdağlarının ve güney kutbunda yaşayan kambur balinaları, kürklü, yengeçyiyen, Weddell ve leopar foklarını, birçok kuş türünü ve kıtanın simge canlıları penguenlerin de gözlemlerini gerçekleştirildi.

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