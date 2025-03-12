Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Bilim-Teknoloji Çin, Çienfan takım uydu ağının parçasını oluşturacak yeni uyduları fırlattı

Çin, Çienfan takım uydu ağının parçasını oluşturacak yeni uyduları fırlattı

Yayınlanma Tarihi: Mart 12, 2025 15:34

Çin, Alçak Yer Yörüngesi'nde kurduğu, Amerikan SpaceX şirketinin Starlink ağına rakip olmayı hedefleyen Çienfan (Spacesail) takım uydu ağının parçasını oluşturacak 5. uydu grubunu uzaya gönderdi.

Çin, Çienfan takım uydu ağının parçasını oluşturacak yeni uyduları fırlattı

Çin Havacılık ve Uzay Bilimi ve Teknolojisi Şirketinden (CASC) yapılan açıklamaya göre, 18 uydudan oluşan grup, "Long March-8 Y6" roketiyle Haynan Adası'ndaki ticari uzay aracı merkezinden fırlatıldı.

Uyduların planlanan yörünge konumuna yerleştiği fırlatış, Long March roketleriyle icra edilen 563. başarılı taşıma görevi oldu.

Şanghay Spacecom Uydu Teknolojisi Şirketi (SSST) tarafından geliştirilen Çienfan uyduları, Alçak Yer Yörüngesi'nde kurulan takım uydu ağının parçasını oluşturacak.

"G60 Starlink" olarak da bilinen projenin ilk aşamasında 1296 uydunun yörüngeye konumlandırılması planlanırken, tüm aşamalar tamamlandığında 14 bin geniş bant internet uydusundan oluşan mega takım uydu ağı oluşturulması hedefleniyor.

Çienfan uydu ağının parçasını oluşturacak 18'er uydudan oluşan grupların ilki 6 Ağustos 2024'te, ikincisi 15 Ekim 2024'te, üçüncüsü 5 Aralık 2024'te ve dördüncüsü ise 23 Ocak 2025'te fırlatılmıştı.

Starlink ve Çienfan gibi takım uydu ağları, Alçak Yer Yörüngesi'nde yaratmaları muhtemel sıkışıklık ve uyduların ömrünü tamamladıktan sonra sebep olacağı uzay enkazı dolayısıyla tartışmalara yol açıyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Amerikan SpaceX Haynan Adası Çin Havacılık ve Uzay Bilimi ve Teknolojisi Şirketin Çin Long March

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

İspanya’dan Kutsal Topraklara At Sırtında Hac Yolculuğu

İspanya'dan Kutsal Topraklara At Sırtında Hac Yolculuğu

İslam alimlerinden hayatımıza yön veren nasihatler

İslam alimlerinden hayatımıza yön veren nasihatler

En çok merak edilen dini sorular

En çok merak edilen dini sorular

Türk Dilinde 3 Asım

Türk Dilinde 3 Asım

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Bilim insanları çayın demlenme sırasında sudaki ağır metalleri büyük ölçüde azalttığını saptadı

Bilim insanları çayın demlenme sırasında sudaki ağır metalleri "büyük ölçüde" azalttığını saptadı

28 Şubat’ın psikolojik etkileri

28 Şubat'ın psikolojik etkileri

İnsan Haklarına Vurulan Postmodern Darbe: 28 Şubat

İnsan Haklarına Vurulan Postmodern Darbe: 28 Şubat

PODCAST I Fergana Vadisi’nin önemi

PODCAST I Fergana Vadisi'nin önemi

Daima Filistin

Daima Filistin

PODCAST I Kudüs’ün üç sultanı

PODCAST I Kudüs'ün üç sultanı

>