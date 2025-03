Türkiye’nin ilk girişim ofisi Bilkent Cyberpark’ta açıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk girişim ofisini (GO) açtıklarını belirterek, "Önümüzdeki dönemde bilhassa şehir merkezlerine açacağımız GO girişim ofisleriyle, girişimcilerin potansiyel müşterilerine, iş dünyası ve yatırım fırsatlarına doğrudan erişim imkanlarını oluşturacağız." dedi.

Kacır, Bilkent Cyberpark Cybergo Girişim Ofisi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, iş dünyasının rekabet avantajı elde etmek için inovasyona daha fazla yatırım yaptığını, girişimciliğin, ülkelerin kalkınma yolculuğunda belirleyici rol üstlendiğini söyledi.

Teknoloji girişimciliğinin, Türkiye Yüzyılı'nda yeni başarı hikayelerinin ana aktörü olduğuna inandıklarını aktaran Kacır, Türkiye'yi teknoloji girişimciliğinde devler ligine ulaştırmayı hedefleyen çok boyutlu politikalarla, yeni teknoloji girişimlerinin yeşermesi ve ölçeklenmesi için çalıştıklarını bildirdi.

Kacır, Türkiye'de teknopark sayısını son 22 yılda 2'den 105'e çıkardıklarına işaret ederek, "Teknoparklarımız, yapay zekadan siber güvenliğe, finans teknolojilerinden yeşil teknolojilere birçok alanda Milli Teknoloji Hamlesi'nin vizyon projelerini yürüten 11 bin 500 teknoloji girişimine ev sahipliği yapıyor." diye konuştu.

Firmaların, bünyelerinde kurulan ve sayıları 1600'ü aşan AR-GE ve tasarım merkezleriyle yenilikçi projelere imza attığını belirten Kacır, tohum ve tohum öncesi aşamasındaki girişimlerin en büyük destekçisi TÜBİTAK Bigg Programı'yla 2 bin 490 teknoloji girişiminin kurulmasına öncülük ettiklerini anlattı.

- "Girişimlerimiz için 88 milyar liralık yatırımı harekete geçirdik"

Kacır, girişimlerin finansmana erişimini kolaylaştırmak üzere devreye aldıkları fon ve eş finansman mekanizmalarıyla 4,1 milyar liralık kamu kaynağını girişimlere yönlendirdiklerine dikkati çekerek, "Sağladığımız finansmanın oluşturduğu çarpan etkisiyle girişimlerimiz için 88 milyar liralık yatırımı harekete geçirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Büyük ölçekli AR-GE ve tasarım merkezleri ile teknopark firmalarının, yararlandıkları teşviklerin bir kısmını girişimlere ve girişim sermayesi fonlarına yatırmasını sağladıklarına işaret eden Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu uygulamayla, bugüne kadar güncel değerle 7 milyar 200 milyon lira finansmanı girişim ekosistemine kazandırdık. Toplumumuzun her kesiminden yeteneklerin girişimcilik yolculuğuna güçlü bir başlangıç yapmasını sağlayan geniş destek mekanizmalarıyla Türkiye, teknoloji girişimciliğinde altın çağını yaşıyor. Tohum öncesi yatırım sayısında Avrupa'da ikinci sıradayız. Geçtiğimiz dört yılda ülkemizdeki teknoloji girişimlerine gerçekleştirilen yatırım tutarı 5,1 milyar doları aştı. 2019'a kadar henüz 'unicorn'u olmayan bir ülke iken, 7 unicornumuz, bizim deyimimizle 7 Turcorn'umuz var. Bunlardan 6'sının elde ettiği başarıların arkasında Bakanlık olarak sağladığımız destek ve teşviklerin olması bizleri memnun ediyor. Hedefimiz, 2030 yılına kadar bu topraklardan 100 bin teknoloji girişiminin yeşermesi ve 100 Turcorn doğmasıdır."

Kacır, bunu başarabilecek potansiyele sahip olduklarını ve yol haritalarının hazır olduğunu belirterek, girişimcilikte yakaladıkları ivmeyi daha da artıracak önemli programları devreye almayı sürdüreceklerini bildirdi.

- "Ön kuluçka girişimlerinden kira alınmayacak"

Teknoloji alanında yetkinliklere sahip profesyonellerin ve yenilikçi girişimlerin çalışmalarını Türkiye'de sürdürmesini sağlamak için Türkiye Tech Visa Programı'nı ilan ettiklerini anımsatan Kacır, "Girişimcilere oldukça kapsamlı destekler sunan program dahilinde bugüne kadar 43 farklı ülkeden 223 yabancı teknoloji girişimcisi, işlerini Türkiye'ye taşımak için başvurdu." dedi.

Kacır, teknoparklarda bulunan kuluçka merkezlerinde ve sayıları 31'e ulaşan teknoloji geliştirme merkezlerinde 4 bin 300'den fazla teknoloji girişimine fiziki alan, mentörlük ve finansal destek sunduklarını aktardı.

Girişimcilere sağladıkları teşvik ve destek mekanizmalarını daha etkin bir yapıya kavuşturduklarını anlatan Kacır, şöyle devam etti:

"Girişimlerimize danışmanlık ve fiziki mekan desteği yanında stratejik iş modeli geliştirme, finansal kaynaklara erişim, pazarlama stratejileri oluşturma ve globalleşme süreçlerini hızlandırma hizmetleri gibi çok yönlü hizmetler sunacak 'GO girişim ofisi' uygulamamızı devreye aldık. GO girişim ofislerinde iş fikirlerini ticarileştirecek girişimlerimiz, teknoparklarda sağlanan tüm desteklerden yararlanma imkanına sahip olacak. Ön kuluçka girişimlerinden kira alınmayacak. Ayrıca, genç girişimcilerimizin kurduğu kuluçka aşamasındaki girişimleri en az yüzde 50 indirimli kira uygulamasıyla destekliyoruz. Bugün ülkemizin ilk GO girişim ofisinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Cybergo Girişim Ofisi'yle, kuluçka ve kuluçka öncesi aşamasındaki girişimlerimiz, ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş danışmanlık hizmetlerine, yatırım işbirliği ve hızlandırma programlarına tek duraktan erişim imkanı elde edecek. Önümüzdeki dönemde bilhassa şehir merkezlerine açacağımız GO girişim ofisleriyle girişimcilerin potansiyel müşterilerine, iş dünyası ve yatırım fırsatlarına doğrudan erişim imkanlarını oluşturacağız."

- "GO markası altında bir araya getireceğiz"

Kacır, uydu kuluçka merkezleri ile teknopark bünyesindeki kuluçka merkezlerini "GO" markası altında bir araya getireceklerini de bildirdi.

Söz konusu ofisleri ortak bir ağ içerisinde yapılandıracaklarına işaret eden Kacır, şunları kaydetti:

"81 şehrimizde devreye alacağımız 100 yeni girişim ofisiyle hedefimiz, Bakanlık destekleriyle kurduğumuz inovasyon merkezlerinde iş fikirlerini hayata geçiren yeni girişimlerin sayısını 4 bin 300'ten hızla 10 bine çıkarmak. Girişimci ofislerimiz önümüzdeki dönemde teknoloji girişimciliğinde yeni başarı hikayelerinin adresi olacak. Bizler girişimcilerimizin ulusal ve küresel pazarlara daha hızlı açılmalarına katkı sağlamaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliğinde başlatılan, Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerimiz doğrultusunda Türkiye'yi teknoloji üretme ve geliştirmede şampiyonlar ligine hep birlikte çıkaracağız."

- "Cybergo girişimcilere teknoloji alanında yeni ufuklar açıyor"

Bilkent Cyberpark Genel Müdürü Faruk İnaltekin de Cybergo Girişim Ofisi'nin Türkiye'nin ilk girişim ofisi olma özelliğini taşıyacağını söyledi.

Ofisin, 135 bin metrekare kapalı alanda 17 binada ve 270 firmayla faaliyet gösterdiğini anlatan İnaltekin, Cybergo girişim ofisiyle birçok girişime ev sahipliği yapacaklarını belirtti.

İnaltekin, Ankara'da bir girişim fikrine sahip tüm öğrenci ve akademisyenlere destek olmaya çalıştıklarını bildirdi.

Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kürşat Aydoğan da Cybergo ile girişimcilere kapsamlı destek sunarak, inovasyon ve teknoloji alanında yeni ufuklar açmayı hedeflediklerini aktardı.

Üniversite olarak akademik birikimi sanayi ve kamu işbirliğinde birleştirerek geleceğin girişimcilerini yetiştirmeyi amaçladıklarını anlatan Aydoğan, "Cybergo'nun hedefleri, yalnızca bir kuluçka merkezi olmasının ötesine geçiyor. Bu merkez, girişimcilere mentörlük, danışmanlık, iş geliştirme, yatırım fırsatları ve hızlandırma programları gibi kapsamlı destekler sunacak." dedi.

Bakan Kacır, açılışın ardından ofiste yer alan girişimcileri ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

