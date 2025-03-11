TÜBİTAK, Bilim ve Teknoloji Haftasını etkinliklerle kutlayacak

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, söz konusu haftaya özel olarak, Türkiye'nin dört bir yanındaki bilim merkezlerinde halka açık atölyeler, bilim gösterileri, film gösterimleri, konferanslar, poster tasarım yarışmaları ve köy okulu ziyaretleri gibi birçok etkinlik yapılacak.

Hafta boyunca sürecek etkinlikler arasında laboratuvar gezileri, mikroskop uygulamaları, batarya çalışmaları, uydu maketi yapımı gibi bilimsel atölyeler, sanal gerçeklik deneyimleri, roket tasarım atölyeleri ve özel bilim gösterileri yer alırken, bilim merkezlerinde de 200'den fazla etkinlik düzenlenecek.

Bilim merkezlerindeki organizasyonlara ilişkin detaylara "https://bilimmerkezleri.tubitak.gov.tr/Icerik/bilim-merkezlerimizin-iletisim-bilgileri-257" adresinden ulaşılabilecek.

81 ildeki 131 DENEYAP Teknoloji Atölyesi'nde, 19 bin 271 öğrencinin katılımıyla, geçmişten günümüze bilim tarihine ve bilimsel gelişmelere damga vurmuş bilim insanlarının biyografileri paylaşılarak kısa filmler izlenecek. Ayrıca, atölyelerde gerçekleştirilecek robotik ve kodlama şenliği de düzenlenecek.

Hafta boyunca bilim insanları ve uzmanlarla gerçekleştirilecek 20'yi aşkın çevrim içi söyleşi ile farklı alanlarda güncel bilimsel çalışmalar katılımcılarla paylaşılacak.

Türkiye genelindeki bilim merkezleri ve kütüphanelerde, alanında uzman akademisyenlerin katılımıyla, yüz yüze bilim söyleşileri de yapılacak.

Öte yandan, "Bilim Genç", hafta boyunca her gün 20.00-20.30 saatleri arasında canlı bilgi yarışması gerçekleştirecek.

Bilime ve teknolojiye ilgi duyan herkesin katılımına açık olan etkinliklerle ilgili ayrıntılı bilgiye TÜBİTAK'ın resmi sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor.

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