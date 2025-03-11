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Anasayfa Bilim-Teknoloji Eski Meta çalışanı, şirketin kullanıcı verilerini Çin ile paylaşmayı planladığını iddia etti

Eski Meta çalışanı, şirketin kullanıcı verilerini Çin ile paylaşmayı planladığını iddia etti

Yayınlanma Tarihi: Mart 11, 2025 10:07

Amerikan teknoloji şirketi Meta'nın eski çalışanı, şirketin Çin pazarına girebilmek için Çin Komünist Partisinin talepleri doğrultusunda bazı muhalif içerikleri sansürlemeyi ve kullanıcı verilerini hükümet yetkilileriyle paylaşmayı planladığını öne sürdü.

Eski Meta çalışanı, şirketin kullanıcı verilerini Çin ile paylaşmayı planladığını iddia etti

Washington Post'un (WP) haberinde, şirketin Çin politikalarını yürüten ekipte yer alan eski küresel politika direktörlerinden Sarah Wynn-Williams'ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) sunduğu 78 sayfalık şikayet dilekçesi incelendi.

Haberde, Meta'nın Facebook üzerinden Çin pazarına girmeyi amaçladığı ve bu süreçte Çin Komünist Partisinin sosyal medya içeriklerini denetlemesine, kullanıcıların kişisel bilgilerine erişmesine ve muhalif görüşleri bastırmasına olanak tanıyacak sistem üzerinde çalıştığı ileri sürüldü.

Şirketin 2015'te Pekin yönetiminin istekleri doğrultusunda "özel sansür sistemi" geliştirdiği belirtilen haberde, ülkedeki "toplumsal huzursuzluk" anlarında siteyi erişime kapatabilecek yetkiye sahip "baş editör" atamayı da planladığı iddia edildi.

Haberde ayrıca, Meta'nın Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'in, Çinli üst düzey yetkilinin baskıları üzerine, ABD'de yaşayan Çinli muhalifin Facebook hesabını kapatmayı kabul ettiği öne sürüldü.

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Çin Komünist Partisi Meta Çin Amerikan

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