Çinli araştırmacılar, Antarktika'da 6 yeni bakteri cinsi keşfetti
Yayınlanma Tarihi: Mart 11, 2025 10:07
Çinli araştırmacıların, Antarktika'da 6 yeni cins ve 7 yeni tür bakteri keşfettikleri bildirildi.
Çinli araştırmacıların, Antarktika'da 6 yeni cins ve 7 yeni tür bakteri keşfettikleri bildirildi.
Xinhua'nın haberine göre, Çin Kutup Araştırmaları Enstitüsünden (PRIC) araştırmacılar, Antarktika'daki çalışmalarının bulgularını açıkladı.
Araştırmacılar, 3 bin 500'ü aşkın kutup mikroorganizması varyantının "muhafazasını standartlaştırarak" 185 cinsten yaklaşık 30 bin örnek topladı.
Birçok yolculuk sırasında toplanan numunelerin incelenmesi sonucu Antarktika'da 6 yeni cins ve 7 yeni tür bakteri keşfeden araştırmacılar, bu mikroorganizmaların biyolojik genetik ve cins çeşitliliği araştırmaları için önemli olduğunu vurguladı.
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