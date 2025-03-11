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Anasayfa Bilim-Teknoloji Çin, elektromanyetik itkiyle çalışan roket motorunu test etti

Çin, elektromanyetik itkiyle çalışan roket motorunu test etti

Yayınlanma Tarihi: Mart 11, 2025 10:07

Çin, elektromanyetik itki ile çalışan bir roket motorunu test ettiğini bildirdi.

Çin, elektromanyetik itkiyle çalışan roket motorunu test etti

Xinhua'nın haberine göre, Şian Havacılık ve Uzay İtki Enstitüsünde araştırmacılar, 100 kilovat güç üretebilen bir "manyetoplazmadinamik" roket motorunu test ettiklerini duyurdu.

Araştırmacılar, bir plazma itki sistemi olarak tasarlanan roket motorunun, yakıtı iyonize ederek plazma haline getirdiği, ardından bu plazmanın bir elektromanyetik alan aracılığıyla hızlandırılarak yüksek hızlı parçacık akışına ve itkiye dönüştürüldüğünü belirtti.

Söz konusu plazma itki sistemlerinin tipik olarak 10 kilovat ve katları dolaylarında güce sahip olduğuna dikkati çeken araştırmacılar, 100 kilovat güç elde edebilmek için 3 boyutlu yazıcılarla oluşturulan yeni bazı malzemeleri ve süper iletken mıknatıs teknolojisini kullandıklarını kaydetti.

Araştırmacılar, sistemin Çin'in uzay araçları için güçlü ve güvenilir itki gücü sağlayacağı ve yıldızlararası yolculuklar, gezegenler arası yük taşıma, derin uzay keşifleri gibi uzay yolculuğunun gelecek evrelerine zemin hazırlayacağı değerlendirmesinde bulundu.

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Şian Havacılık ve Uzay İtki Enstitüsü Çin

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