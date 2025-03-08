Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Bilim-Teknoloji SpaceX'in Starship roketi 8'inci test uçuşunda da parçalandı

SpaceX'in Starship roketi 8'inci test uçuşunda da parçalandı

Yayınlanma Tarihi: Mart 08, 2025 10:03

ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX firmasına ait Starship roketi, 7'nci test uçuşunun ardından 8'inci test uçuşunda da parçalandı.

SpaceX’in Starship roketi 8’inci test uçuşunda da parçalandı

Starship roketiyle, Texas'taki 8'inci test uçuşunun başlamasından yaklaşık 10 dakika sonra bağlantı kesildi.

Motorları kapanan roket, havada parçalara ayrılarak yere düştü.

Starship, test sırasında yaklaşık 150 kilometre yüksekliğe ulaşırken, sosyal medyada Florida'dan çekilen enkaz görüntüleri paylaşıldı.

Test uçuşu başarılı olsaydı roketin, Dünya'ya Hint Okyanusu üzerinde kontrollü bir giriş yapması hedefleniyordu.

ABD Federal Havacılık İdaresi, SpaceX'ten kazayı soruşturmasını talep edeceğini açıkladı.

SpaceX, uzay aracının yükseliş motorunun ateşlenmesi sırasında "planlanmamış hızlı bir sökülme" yaşadığını doğruladı ve güvenlik yetkililerini uyardığını bildirdi.

Orlando Uluslararası Havalimanı, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, uçuşların "bölgedeki uzay fırlatma enkazı nedeniyle" kısa süreliğine durdurulduğunu kaydetti.

SpaceX uçuş yorumcusu Dan Huot, fırlatma alanından yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki bu geçen sefer de oldu, bu yüzden artık biraz pratiğimiz var." dedi.

Starship, bu test uçuşunda da gelecekteki görevler için bir alıştırma olarak, uzaya ulaştığında serbest bırakılacak sahte uydular taşıyordu.

SpaceX'in Starlink internet uydularına benzeyen bu uyduların, kısa süre sonra Dünya'ya geri düşmeleri planlanıyordu.

Starship, 16 Ocak'ta yapılan 7'nci test uçuşunda da parçalanmıştı.

ABD'nin Texas eyaletindeki Starbase tesisinden havalanması planlanan Starship roketinin 4 Mart'taki 8'inci deneme uçuşu, açıklanmayan sorunlar nedeniyle fırlatılışa 40 saniye kala iptal edilmişti.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
SpaceX ABD Texas Elon Musk Florida Hint Okyanusu Dan Huot Orlando Uluslararası Havalimanı ABD Federal Havacılık İdaresi Starlink internet starship dünya

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Allah’ın müminlere cennette hazırladığı nimetler ile ilgili ayet ve hadisler

Allah'ın müminlere cennette hazırladığı nimetler ile ilgili ayet ve hadisler

Prof. Dr. Mustafa Kara’nın Ramazan Hatıraları

Prof. Dr. Mustafa Kara'nın Ramazan Hatıraları

Saye saldı ehl-i imân üstüne

Saye saldı ehl-i imân üstüne

Osmanlı’da Ramazan eğlencelerinin merkezi

Osmanlı'da Ramazan eğlencelerinin merkezi

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Bilim insanları çayın demlenme sırasında sudaki ağır metalleri büyük ölçüde azalttığını saptadı

Bilim insanları çayın demlenme sırasında sudaki ağır metalleri "büyük ölçüde" azalttığını saptadı

28 Şubat’ın psikolojik etkileri

28 Şubat'ın psikolojik etkileri

İnsan Haklarına Vurulan Postmodern Darbe: 28 Şubat

İnsan Haklarına Vurulan Postmodern Darbe: 28 Şubat

PODCAST I Fergana Vadisi’nin önemi

PODCAST I Fergana Vadisi'nin önemi

Daima Filistin

Daima Filistin

PODCAST I Kudüs’ün üç sultanı

PODCAST I Kudüs'ün üç sultanı

>