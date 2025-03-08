Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Bilim-Teknoloji ABD'li şirketin Ay'ın güney kutbunu keşfetmek üzere fırlatılan uzay aracı iniş yaptı

ABD'li şirketin Ay'ın güney kutbunu keşfetmek üzere fırlatılan uzay aracı iniş yaptı

Yayınlanma Tarihi: Mart 08, 2025 10:03

ABD'li özel şirket Intuitive Machines'e ait uzay aracı, güney kutbunu keşfetmek üzere Ay'a inişini tamamladı.

ABD’li şirketin Ay’ın güney kutbunu keşfetmek üzere fırlatılan uzay aracı iniş yaptı

Şirket, "IM-2" misyonu kapsamında fırlatılan "Athena" isimli uzay aracının planlandığı gibi Ay'a indiğini açıkladı.

Misyon yetkilisi Tim Crain, inişin başarılı olduğunu ancak aracın yüzeye düz mü yoksa yan mı indiğinin henüz teyit edilemediğini bildirdi.

Teyitten sonra araçtan verilerin doğru şekilde alınabileceğini belirten Crain, çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.

Athena aracı, Ay'ın güney kutbunda araştırma yapmak amacıyla bir buz matkabı, bir dron ve iki rover taşıyor.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansına göre Athena'nın yapacağı deneyler, astronotların Ay'a dönüşünde kilit rol oynayacak.

Athena, SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle şubat sonunda ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılmıştı.

Intuitive Machines şirketinin "IM-1" misyonu kapsamında fırlatılan "Odysseus" adlı uzay aracı, Şubat 2024'te iniş yaptığı Ay'da yan yatmıştı.

ABD'li şirket Firefly Aerospace'in, toz toplamak ve yüzeyin sıcaklığını ölçmek üzere fırlatılan "Blue Ghost" uzay aracı da 2 Mart'ta başarıyla Ay'a inmişti.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Intuitive Machines Tim Cra ABD Havacılık ve Uzay Ajansı SpaceX Florida Firefly Aerospace Ay Odysseus Falcon 9 Blue Ghost Kennedy Uzay Merkezi ABD

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Hadisler ışığında İslam’da kadının yeri ve önemi

Hadisler ışığında İslam'da kadının yeri ve önemi

Allah’ın müminlere cennette hazırladığı nimetler ile ilgili ayet ve hadisler

Allah'ın müminlere cennette hazırladığı nimetler ile ilgili ayet ve hadisler

Prof. Dr. Mustafa Kara’nın Ramazan Hatıraları

Prof. Dr. Mustafa Kara'nın Ramazan Hatıraları

Saye saldı ehl-i imân üstüne

Saye saldı ehl-i imân üstüne

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Bilim insanları çayın demlenme sırasında sudaki ağır metalleri büyük ölçüde azalttığını saptadı

Bilim insanları çayın demlenme sırasında sudaki ağır metalleri "büyük ölçüde" azalttığını saptadı

28 Şubat’ın psikolojik etkileri

28 Şubat'ın psikolojik etkileri

İnsan Haklarına Vurulan Postmodern Darbe: 28 Şubat

İnsan Haklarına Vurulan Postmodern Darbe: 28 Şubat

PODCAST I Fergana Vadisi’nin önemi

PODCAST I Fergana Vadisi'nin önemi

Daima Filistin

Daima Filistin

PODCAST I Kudüs’ün üç sultanı

PODCAST I Kudüs'ün üç sultanı

>