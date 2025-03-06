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TÜBİTAK SAGE ve ASELSAN'ın "GÖZDE"si yüksek hızla hareket eden hedefi tam isabetle vurdu

Yayınlanma Tarihi: Mart 06, 2025 11:20

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: "GÖZDE Güdüm Kiti'nin F16'dan yapılan hızlı hedefe test atışı başarıyla sonuçlandı. GÖZDE, ülkemizde bugüne kadar atışlarda en hızlı hedefi isabet eden güdüm kiti oldu."

TÜBİTAK SAGE ve ASELSAN’ın GÖZDEsi yüksek hızla hareket eden hedefi tam isabetle vurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK SAGE ve ASELSAN tarafından geliştirilen "GÖZDE Güdüm Kiti"nin yüksek hızda hareket eden hedefi tam isabetle vurduğunu bildirdi.

Kacır, "GÖZDE Güdüm Kiti"ne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin güvenliğini tahkim edecek projelere hız kesmeden devam ettiklerini vurgulayan Kacır, "TÜBİTAK SAGE ve ASELSAN ortaklığında geliştirilen GÖZDE Güdüm Kiti'nin F16'dan yapılan hızlı hedefe test atışı başarıyla sonuçlandı. GÖZDE, ülkemizde bugüne kadar, atışlarda en hızlı hedefi isabet eden güdüm kiti oldu." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, atışlı test faaliyeti, GÖZDE'nin hassas vuruş kabiliyetini gözler önüne serdi.

F-16 üzerinden gerçekleştirilen test atışında yüksek hızla hareket eden binek araç hedefi, GÖZDE Güdüm Kiti ile tam isabetle vuruldu.

Hava aracından elektro-optik sistem ile lazerle işaretlenen hedef, GÖZDE'nin bütünleşik sensör güdümü ile takip edilerek başarılı şekilde imha edildi.

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TÜBİTAK SAGE ASELSAN

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